Нов сигнал срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Нов сигнал е постъпил до Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна с искане за отстраняването на кмета Благомир Коцев, съобщи "Дневник".

Сигналът е внесен в понеделник, 9 ноември и е подписан от непознатата до момента в публичното пространство Сара Димова с адрес във Варна. Тя настоява за проверка на отпуските, ползвани от Коцев през тази и миналата година, и прекратяване на пълномощията му поради тяхната неправомерност.





Пред "Дневник" член на ОИК, пожелал анонимност, каза, че още вчера заседанието по жалбата е било спешно насрочено за сряда, 11 ноември. Спорният отпуск бе ползван от Коцев след ареста му на 8 юли 2025 г. Кметът на Варна прекара в ареста близо пет месеца - от юли до края на ноември м.г., когато бе освободен под гаранция.