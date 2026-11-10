Любомир Николов за катастрофата с 50 коли на "Тракия" : Няма загинали деца

Първата катастрофа е настъпила в лентата за движение в посока Бургас, където товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ пътници. Впоследствие зад него е настъпило пътнотранспортно произшествие с друг товарен автомобил, превозващ жито, а в задната му част се е ударил лек автомобил. Това каза изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов.

Всички загинали са се намирали в тази лента на магистралата. Най-вероятно пътнотранспортното произшествие е настъпило вследствие на внезапно възникнала гъста мъгла.

„Загиналите на място са 10, а един човек е починал в болнично заведение“, каза изпълняващият функциите заместник-министър на вътрешните работи Калоян Калоянов. Той съобщи, че сред жертвите и пострадалите няма деца.

Незабавно след получаването на сигнала е започнала операция „Спаси“, разпоредена от главния секретар на МВР. В нея са включени служители на полицията от Ямбол и съседните области. На място са изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицейски служители и екипи на Спешна помощ.

Любомир Николов коментира и условията на пътя. Заради мъглата асфалтът е бил силно овлажнен, което е изисквало от шофьорите да спазват по-голяма дистанция и да се движат със съобразена скорост, съобразно пътната обстановка и ограниченията.

Главният секретар посочи, че трябва да се помисли за подобряване на пътната маркировка в участъците, където често се образува мъгла. Като възможно решение той даде европейски практики за използване на светлоотразителна маркировка, която да осигурява по-добра видимост за водачите при неблагоприятни метеорологични условия.