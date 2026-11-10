Урсула фон дер Лайен от Варна: За да има мир, трябва да сме силни

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви по време на посещението си във Варна, че пристига в България с ясно послание: Европа стои зад България, защото сигурността и безопасността на Черно море са от значение за сигурността на цяла Европа.

„През последните месеци станахме свидетели на множество заплахи и нападения срещу България и други държави членки на ЕС“, заяви тя.

Според нея целта на тези атаки е да се всява страх в Европа, затова е необходимо да се прояви устойчивост и да се даде единен европейски отговор.

Урсула фон дер Лайен подчерта, че свободното корабоплаване в Черно море трябва да бъде възстановено, за да бъдат защитени търговските маршрути. Тя акцентира и върху необходимостта от засилване на наблюдението и надзора в Черноморския регион, укрепване на сигурността в информационното пространство и повишаване на отбранителните способности.

„За да има мир, трябва да бъдем силни“, заяви председателят на Европейската комисия.

По отношение на европейската програма SAFE Фон дер Лайен изрази задоволство от активността на България. Тя обяви, че страната ни ще получи 10 милиона евро за подобряване на възможностите за спасяване и оказване на помощ на пострадали при инциденти с потопени кораби в Черно море.

Председателят на ЕК отбеляза и необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността.

В изказването си тя припомни, че скоро ще бъдат отбелязани 20 години от членството на България в Европейския съюз, като подчерта значителния принос на страната ни за развитието на Европа.

Председателят на ЕК изрази съболезнования към близките на жертвите от трагедията на автомагистрала „Тракия“.