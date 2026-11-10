МЗ разкри телефонна линия за близките на пострадалите на АМ „Тракия“

Министерството на здравеопазването осигури специална телефонна линия за роднините на ранените при тежките верижни сблъсъци на автомагистрала „Тракия“. Информация за болниците, в които са отведени техните близки, гражданите могат да получат на телефон 02 930 11 52.

За пускането на дежурния спешен номер информира здравният министър Катя Ивкова, която направи изявление пред журналисти директно от мястото на инцидента.

Ивкова уточни, че до момента нито една от болниците, поели ранените от катастрофите, не е поискала допълнително подкрепление от други медицински центрове или необходимост от спешен въздушен транспорт.

Въпреки това хеликоптерите за спешна помощ остават в готовност за реакция, а няколко лечебни заведения имат медицинска готовност да поемат още пациенти, ако ситуацията го наложи. Лекарите продължават да следят отблизо показателите на всички настанени след трагичния инцидент на аутобана.