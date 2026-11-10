Новини
Търси
Подкаст
Общество

МЗ разкри телефонна линия за близките на пострадалите на АМ „Тракия“

МЗ разкри телефонна линия за близките на пострадалите на АМ „Тракия“
БТА

Информация за болниците, в които са отведени техните близки, гражданите могат да получат на телефон 02 930 11 52

Министерството на здравеопазването осигури специална телефонна линия за роднините на ранените при тежките верижни сблъсъци на автомагистрала „Тракия“. Информация за болниците, в които са отведени техните близки, гражданите могат да получат на телефон 02 930 11 52.

За пускането на дежурния спешен номер информира здравният министър Катя Ивкова, която направи изявление пред журналисти директно от мястото на инцидента.

Ивкова уточни, че до момента нито една от болниците, поели ранените от катастрофите, не е поискала допълнително подкрепление от други медицински центрове или необходимост от спешен въздушен транспорт.

Въпреки това хеликоптерите за спешна помощ остават в готовност за реакция, а няколко лечебни заведения имат медицинска готовност да поемат още пациенти, ако ситуацията го наложи. Лекарите продължават да следят отблизо показателите на всички настанени след трагичния инцидент на аутобана. 

Още по темата

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Президентът Илияна Йотова прекратява участието си на Парижкия форум за мир заради катастрофите на магистрала „Тракия“

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Михаела Доцова: Всички сме съкрушени от трагедията на "Тракия"

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Не се налага транспортиране до София на ранени от двете катастрофи на АМ „Тракия“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

Водещи

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

Андрей Гюров призова за кръводаряване: Пострадали на АМ "Тракия" се нуждаят от помощ

  • Преди 1 минута
Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

Слави Трифонов: Трагедията на "Тракия" не е съдба, а въпрос на технологии

  • Преди 12 минути
Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

Турските медии за трагедията на АМ "Тракия": "Катастрофа като масово убийство"

  • Преди 16 минути
Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

Илияна Йотова назначи нов посланик на България в Полша

  • Преди 19 минути
България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

България, Азербайджан, Грузия и Турция подписаха споразумение за чиста енергия

  • Преди 20 минути
Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

  • Преди 22 минути
Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

Заплашиха футболисти с пистолет и мачете след мач между 17-годишни

  • Преди 28 минути
Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

Промяна за всички с банкови сметки: Нова услуга ще проверява на кого изпращате пари

  • Преди 30 минути
Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

  • Преди 33 минути
Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

Осем проверки за пет седмици: Голяма верига супермаркети оспорва действията на институциите във Видин

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

НЗОК увеличава бюджета за здравеопазване с над 478 млн. евро през 2027 г.

  • Преди 43 минути
Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

Президентът на Северна Македония изрази съболезнования за жертвите на "Тракия"

  • Преди 44 минути
Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

Двукратна олимпийска шампионка е в тежко състояние след пожар в дома си

  • Преди 46 минути
Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

Транспортният министър свиква извънредна среща за пътната безопасност

  • Преди 47 минути