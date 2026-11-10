Над 500 млн. евро инвестиции в летищата Варна и Бургас за 20 години

За последните 20 години концесионерът на летищата във Варна и Бургас - „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт“ АД, инвестира в тях над 500 милиона евро, съобщиха от дружеството, като припомниха, че компанията поема управлението на двата крайморски аеропорта на 10 ноември 2026 г.

Срокът на концесията е до 2046 година, отбелязва БТА.

През отминалите 20 години дружеството е посрещнало повече от 70 милиона пътници на двете летища, развило е партньорства с над 100 авиопревозвача и е отличавано с много национални и международни награди, доказващи неговите постижения и приноса му към авиационната индустрия.

От самото начало на концесията една от основните задачи на компанията е повишаване качеството на пътническото преживяване чрез инвестиции в модерна инфраструктура, оперативни съоръжения, търговски площи, услуги за пътниците и технологични подобрения, допълниха от фирмата.

През зимата на 2025/2026 година бе извършена пълна рехабилитация на пистата за излитане и кацане на Летище Бургас, припомниха още от компанията. Проектът бе реализиран за шест месеца, а инвестицията надхвърли 60 милиона евро.