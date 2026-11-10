Обявиха по-високи нормативи за олимпийските игри в Лос Анджелис

Световната атлетика (World Athletics) обяви новите квалификационни нормативи за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Изискванията към състезателите ще бъдат значително по-високи в сравнение с тези за Париж 2024. Промените засягат редица дисциплини, а най-сериозно е затегнато изискването в бяганията на дълги разстояния.

Новата система предвижда 40% от участниците да си осигурят място чрез покриване на директен олимпийски норматив, докато останалите 60% ще бъдат определени посредством световната ранглиста. За сравнение, при предишните олимпийски игри разпределението беше 50 на 50.

Една от най-сериозните промени е в маратона. При мъжете нормативът вече е 2:05:00 часа вместо досегашните 2:08:10, докато при жените изискването е 2:22:20 часа спрямо 2:26:50 в Париж. Сериозно затягане има и в бягането на 5000 метра - при мъжете необходимото време е 12:50 минути, а при жените - 14:34 минути.

Промените обхващат и спринтовите дисциплини. За директно класиране на 100 метра мъжете ще трябва да постигнат 9.93 секунди, а жените - 10.96 секунди. В бягането на 1500 метра нормативите са съответно 3:30.00 минути при мъжете и 3:57.50 при жените.

В скоковете и хвърлянията също има високи изисквания. При мъжете например нормативът за дълъг скок е 8.30 метра, за троен скок -17.35 метра, а за овчарски скок - 5.90 метра. При жените съответните показатели са 6.90, 14.50 и 4.80 метра.

Важно уточнение е, че дори покриването на олимпийски норматив няма автоматично да гарантира участие. Ако броят на атлетите с покрити изисквания надхвърля определените квоти за дадена дисциплина, предимство ще получат състезателите с най-добри резултати в квалификационния период.

Състезанията по лека атлетика на олимпийските игри в Лос Анджелис ще се проведат между 15 и 30 юли 2028 година. Програмата ще включва 23 дисциплини при мъжете, 23 при жените и две смесени щафети. За първи път в олимпийската програма ще бъде включена и смесена щафета на 4 по 100 метра.