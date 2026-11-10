Балкан Ботевград записа шеста загуба в Еврокъп

Балкан допусна тежко поражение от гръцкия гранд ПАОК със 56:79 в двубой от седмия кръг на турнира ЕвроКъп, игран в „Арена Ботевград“. Баскетболистите на Богдан Караичич не успяха да се противопоставят на класния си съперник, който контролираше срещата от самото начало и заслужено стигна до победата.

Балкан срази босненци за първа победа в Еврокъп

Гостите от Солун изградиха солидна преднина още през първото полувреме, когато се оттеглиха на почивката при 53:32, а след третата четвърт авансът им достигна 31 точки. Брийин Тайрий беше най-резултатен за ПАОК с 25 точки, като реализира 4 тройки, а Маркъс Фостър добави 12. Донатас Мотеюнас завърши с 11 точки, докато Ник Калатес се отличи с 8 асистенции.

За Балкан най-добре се представи Джаванте Маккой с 18 точки, следван от Сухмаил Матон с 11 точки и 6 борби. Основната разлика между двата отбора дойде от стрелбата от далечно разстояние, като ПАОК реализира 12 тройки от 27 опита срещу едва 4 от 20 за Балкан. Въпреки че ботевградчани спечелиха последната четвърт с 15:7, натрупаното изоставане се оказа непреодолимо и гръцкият тим си тръгна с убедителен успех.

Балкан е на последно място в група D на Еврокъп с една победа и шест загуби.