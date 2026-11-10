Асен Букарев за "Спортен Таралеж": Дербито Левски-ЦСКА е по-важно от трофей

"В дербито се получи неочакван резултат. Предвиждах равностоен мач. Спрямо формата на двата отбора крайният изход е шокиращ, най-вече за феновете на Левски. Дразнителят отсреща е много голям. Това дерби е от грандиозно значение. Спомняме си преди мач между двата отбора Христо Янев направи промени в състава, за да запази футболисти за финала за Купата. Това породи негативни коментари. Сблъсъкът е изключително значим за феновете на двата отбора, дори по-важен от трофей", това каза за "Спортен Таралеж" бившият футболист на Левски и ЦСКА Асен Букарев.

Според него през настоящия сезон ще гледаме изравнен шампионат с конкуренция между двата гранда.

"През годините те се опитваха да нарушат хегемонията на Лудогорец и накрая успяха. Левски все още е с едни гърди пред ЦСКА в борбата за титлата и е фаворит за спечелването ѝ", добави Букарев.

Той се върна в годините, когато беше футболист на ЦСКА и играеше под ръководството на легендарния Димитър Пенев. Тогава Асен Букарев беше съотборник с Мартин Петров, Димитър Бербатов, Стилиян Петров и много други големи имена в българския футбол.

"От Стилиян Петров чувахме какви нечовешки усилия е положил, за да остане на Острова. Сега се връщат от чужбина много лесно. Той е повръщал кръв само и само да се задържи там. Да свали килограми, да си оправи физическата форма. Иначе е много лесно да си останеш тук и да си звезда. Имаме примери с играчи, които отидоха в Германия, Италия, но бързо се прибраха от там", каза още бившият футболист.