Никола Цолов получава нов шанс да кара болид от Формула 1

Никола Цолов получава нова възможност да трупа километри зад волана на болид от Формула 1. Българският пилот ще участва в тестове на пистата „Хунгароринг“ тази седмица, където ще има възможност отново да демонстрира качествата си пред ръководството на Racing Bulls.

Шефът на Рейсинг Булс за бъдещето на Никола Цолов: Всички варианти са възможни

Според информация на racingnews365.com Цолов ще управлява по-стар болид на тима, задвижван от Honda, като тестовете са планирани за сряда и четвъртък. Това е поредна важна стъпка в развитието на 19-годишния състезател, който е част от академията на Red Bull.

Новината идва в изключително важен момент за българина. Цолов вече направи първия си тест с болид от Формула 1 на пистата „Имола“ през август, когато измина впечатляващите 702 километра с машината VCARB 02. В края на октомври пък получи възможност да участва и в първата свободна тренировка преди Гран При на Мексико

Новите тестове могат да се окажат важни и за бъдещето на Цолов в най-престижния автомобилен шампионат. Българинът е сред кандидатите за място в Racing Bulls през 2027 година, като конкуренцията за двете позиции в отбора е сериозна. Сред основните въпросителни е бъдещето на Лиъм Лоусън.

Допълнителните километри зад волана на болид от Формула 1 ще дадат на Цолов още ценен опит и възможност да продължи да убеждава ръководството на Red Bull, че заслужава шанс на най-високото ниво