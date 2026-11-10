Екатерина Захариева призова ЕС да запази амбициозното финансиране за научни изследвания
Европейската комисия предлага бюджет от 175 млрд. евро за следващата програма "Хоризонт Европа", но държавите членки вече са намалили първоначалните финансови амбиции с 10%
Европейският комисар по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева призова държавите членки на ЕС и Европейския парламент да подкрепят по-голямото финансиране на европейската наука. Тя откри Европейските дни на научните изследвания и иновациите 2026 в Брюксел.
Захариева подчерта, че инвестициите в научни изследвания не трябва да се разглеждат като разход, а като средство за повишаване на конкурентоспособността и създаване на качествени работни места.
"А изследователският капацитет е само една част от пъзела. Един ориентиран към бъдещето Съюз за научни изследвания и иновации трябва да бъде революционен. За да се превърнем във водеща сила в глобалните иновации, трябва да сме в състояние да генерираме и инвестиционния капацитет, от който се нуждаят нашите компании", каза еврокомисарят.
Тя припомни идеята за създаване на Съюз за научни изследвания и иновации, основан на общи правила и по-тясно сътрудничество между Европейската комисия, държавите членки и частния сектор. Сред ключовите стъпки е предложеният Закон за Европейското пространство за научни изследвания, който цели да улесни свободното движение на изследователи и знания.
"Осигуряването на свободно движение на изследователи и знания е крайъгълният камък на екосистемата, която изграждаме", заяви Захариева.
Един от основните акценти в речта ѝ беше бъдещото финансиране на програмата "Хоризонт Европа". Европейската комисия предлага бюджет от 175 млрд. евро за следващия програмен период, но Европейският съвет вече е намалил предложената сума с 10%. Захариева призова евродепутатите и научната общност да настояват пред националните правителства за запазване на финансирането.
По думите ѝ следващата програма трябва да бъде по-гъвкава, с по-малко административни изисквания и по-кратки срокове за отпускане на средства. Тя подчерта и необходимостта от по-добър достъп до финансиране за иновативните компании, особено в областта на дълбоките технологии.
Захариева открои ролята на Европейския съвет за иновации и планирания фонд Scaleup Europe Fund за подпомагане на компаниите в етапа им на растеж. Тя посочи и предложения Европейски закон за иновациите, който трябва да насърчи разработването и внедряването на нови решения.
Еврокомисарят съобщи още, че към "Хоризонт Европа" вече са се присъединили Канада, Южна Корея, Япония и Нова Зеландия. Предстои подписване на споразумение и с Австралия, което ще разшири международното научно сътрудничество.