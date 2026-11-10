Екатерина Захариева призова ЕС да запази амбициозното финансиране за научни изследвания

Европейският комисар по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева призова държавите членки на ЕС и Европейския парламент да подкрепят по-голямото финансиране на европейската наука. Тя откри Европейските дни на научните изследвания и иновациите 2026 в Брюксел.

Захариева подчерта, че инвестициите в научни изследвания не трябва да се разглеждат като разход, а като средство за повишаване на конкурентоспособността и създаване на качествени работни места.

"А изследователският капацитет е само една част от пъзела. Един ориентиран към бъдещето Съюз за научни изследвания и иновации трябва да бъде революционен. За да се превърнем във водеща сила в глобалните иновации, трябва да сме в състояние да генерираме и инвестиционния капацитет, от който се нуждаят нашите компании", каза еврокомисарят.

Тя припомни идеята за създаване на Съюз за научни изследвания и иновации, основан на общи правила и по-тясно сътрудничество между Европейската комисия, държавите членки и частния сектор. Сред ключовите стъпки е предложеният Закон за Европейското пространство за научни изследвания, който цели да улесни свободното движение на изследователи и знания.

"Осигуряването на свободно движение на изследователи и знания е крайъгълният камък на екосистемата, която изграждаме", заяви Захариева.

Един от основните акценти в речта ѝ беше бъдещото финансиране на програмата "Хоризонт Европа". Европейската комисия предлага бюджет от 175 млрд. евро за следващия програмен период, но Европейският съвет вече е намалил предложената сума с 10%. Захариева призова евродепутатите и научната общност да настояват пред националните правителства за запазване на финансирането.

По думите ѝ следващата програма трябва да бъде по-гъвкава, с по-малко административни изисквания и по-кратки срокове за отпускане на средства. Тя подчерта и необходимостта от по-добър достъп до финансиране за иновативните компании, особено в областта на дълбоките технологии.

Захариева открои ролята на Европейския съвет за иновации и планирания фонд Scaleup Europe Fund за подпомагане на компаниите в етапа им на растеж. Тя посочи и предложения Европейски закон за иновациите, който трябва да насърчи разработването и внедряването на нови решения.

Еврокомисарят съобщи още, че към "Хоризонт Европа" вече са се присъединили Канада, Южна Корея, Япония и Нова Зеландия. Предстои подписване на споразумение и с Австралия, което ще разшири международното научно сътрудничество.