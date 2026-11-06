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Откриха близо килограм контрабандно злато в микробус в Русе

Откриха близо килограм контрабандно злато в микробус в Русе
Агенция "Митници"

Митничари откриха 139 златни изделия с тегло 945 грама, скрити в хладилна чанта под салфетки и чаши за кафе

Близо 1 кг контрабандни златни изделия бяха открити и задържани от митнически служители при проверка на микробус с турска регистрация. Акцията е извършена от отдел „Борба с наркотрафика“ към Териториална дирекция Митница Русе.

Превозното средство е пътувало от Турция към Франция, натоварено с материали за производство на тютюн за наргиле. На 4 ноември микробусът е бил спрян за проверка тип „роуд стоп“ от служители на отдела, съобщиха от Агенция „Митници“.

При проверката в товарното помещение митническите инспектори откриват кашон с празни кутийки за бижута сред декларираната стока. В хладилна чанта, скрити под салфетки и чаши за кафе, са намерени общо 139 златни изделия - обеци, пръстени, гривни, колиета и висулки.

Намерените бижута са с общо тегло 945 грама и са задържани от митническите служители. За установеното нарушение е съставен акт по Закона за митниците.

Проверката е част от компенсиращите мерки, предприети от Агенция „Митници“ след отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС във връзка с приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.

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