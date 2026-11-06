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Сериозна дилема за Веласкес за дербито с ЦСКА

Сериозна дилема за Веласкес за дербито с ЦСКА
БТА

Треньорът на Левски избира между Стивън Стоянчов и Огнян Владимиров

Треньорът на Левски Хулио Веласкес е изправен пред сериозна дилема за предстоящото дерби с ЦСКА. Испанският специалист ще трябва да вземе решение на кой млад футболист да заложи в титулярния състав за дербито с „червените“.

До четвъртък вечерта фаворит беше вратарят Огнян Владимиров. Плановете на треньорския щаб бяха именно 18-годишният страж да стартира от първата минута, след като Асен Митков е с контузия и отпада за двубоя.

Силното включване на Стивън Стоянчов срещу Ягелония и победният гол, който младежкият национала реализира в 83-ата минута, вкараха Веласкес в сериозна дилема, която той ще трябва да реши в следващите часове.

До момента през сезона нападателят рядко получаваше шансове за изява от треньора на Левски. Той има 6 мача в Първа лига, като е престоял на терена 128 минути, в които е вкарал един гол. В евротурнирите също е изиграл 6 мача, но само 33 минути.

Огнян Владимиров има общо 5 двубоя от началото на сезона. Той е стартирал 4 пъти в първенството и веднъж за Купата на България.

До момента през сезона правилото за млад футболист в титулярния състав в Първа лига се покриваше основно от Асен Митков. Халфът обаче е с контузия след паузата за мачовете на националните отбори през октомври и не е играл оттогава. След това Веласкес реши да залага на Огнян Владимиров, което прати на пейката в първенството Светослав Вуцов.

Напълно отписан изглежда четвъртият млад българин в състава на Левски Адриан Райчев.

Левски се изправя срещу ЦСКА в неделя от 17:00 часа.

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