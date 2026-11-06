Пожарната предупреждава: Тези грешки при отоплението могат да подпалят дома ви

С настъпването на есенно-зимния отоплителен сезон рискът от пожари в жилищните сгради се увеличава.За това предупреди главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Петрич, цитиран от БТА.

По думите му най-честите причини за възникване на пожари са неправилната употреба и техническите неизправности на отоплителните уреди, както и непочистените или повредени комини.

Преди началото на отоплителния сезон е необходимо всички печки, нагревателни уреди и отоплителни инсталации да бъдат проверени, а при установени неизправности - ремонтирани. От пожарната препоръчват използването само на технически изправни уреди, които отговарят на изискванията за безопасност.

Особено внимание трябва да се обърне на комините и димоотводните тръби, които е необходимо да бъдат редовно почиствани. Натрупаните сажди и неизправностите в димоотводните системи могат да доведат до възникване на пожар.

При използване на газови отоплителни уреди гражданите трябва стриктно да спазват инструкциите на производителя. Газовите бутилки следва да се зареждат единствено на предназначените за това места, а електрическите инсталации да бъдат проверявани за неизправности.

От пожарната предупреждават, че печките на твърдо, течно и газово гориво, както и отоплителните уреди без автоматичен режим на работа, не трябва да се оставят без наблюдение.

Недопустимо е използването на леснозапалими течности за разпалване на печки на твърдо гориво. Дрехи, дърва и други горими материали не бива да се поставят върху отоплителните уреди или непосредствено до тях.

Разстоянието между локалните отоплителни уреди, димоотводните им тръби и горимите материали трябва да бъде най-малко 50 сантиметра, припомнят огнеборците.

Главен инспектор Стоян Тилев обърна внимание и на правилните действия при възникване на пожар.

При установяване на огън или дим гражданите трябва да запазят спокойствие и незабавно да подадат сигнал на телефон 112. Ако обстановката позволява и това не застрашава безопасността им, е препоръчително да изключат електричеството и газоподаването.

При евакуация трябва да се използва най-краткият безопасен маршрут, като асансьорите не бива да се използват. При преминаване през задимени помещения е необходимо човек да се движи ниско приведен, за да намали вдишването на дим.

Пожарникарите препоръчват носът и устата да бъдат покрити с кърпа, ако такава е налична, но това не осигурява защита срещу токсичните газове в дима.

"Не се връщайте обратно в сградата, ако сте забравили нещо", е един от основните призиви на пожарната служба.

От Районната служба в Петрич напомнят, че редовната проверка на отоплителните уреди и спазването на противопожарните правила могат да предотвратят инциденти, които застрашават човешкия живот и причиняват сериозни материални щети.