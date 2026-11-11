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До 30 ноември: Важен срок за всички, които се осигуряват за втора пенсия

До 30 ноември: Важен срок за всички, които се осигуряват за втора пенсия
БТА

Остават 19 дни за избор на подфонд, в който да се управляват пенсионните спестявания. От 2027 г. хората, които не заявят предпочитанията си, ще бъдат разпределяни автоматично според възрастта си

До 30 ноември осигурените лица имат възможност да изберат как да бъдат управлявани средствата им за втора пенсия. За наближаващия срок напомнят от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

На тази дата изтича тримесечният период, в който гражданите за първи път могат да заявят предпочитанията си за подфонд в рамките на новия мултифондов модел на допълнителното пенсионно осигуряване.

Изборът не е задължителен, а право на всеки осигурен. Той може да бъде променян веднъж на всеки 12 месеца, уточняват от Асоциацията.

Ако човек не заяви предпочитание, след 1 януари 2027 г. средствата му ще бъдат разпределени автоматично в подфонд според възрастта му.

Новата система предвижда три вида подфондове с различни инвестиционни стратегии и степени на риск.

Хората до 50-годишна възраст ще бъдат насочвани към динамичен подфонд, който предполага по-активно инвестиране и по-висока степен на риск в търсене на дългосрочна доходност.

За осигурените между 50 години и три години преди навършване на пенсионна възраст е предвиден балансиран подфонд, който съчетава възможностите за доходност с по-умерено поемане на риск.

През последните три години преди пенсиониране средствата задължително ще бъдат управлявани в консервативен подфонд. Целта е натрупаните спестявания да бъдат предпазени в по-голяма степен от резки колебания на финансовите пазари.

Мултифондовият модел влиза в сила на 1 януари 2027 г. и ще даде възможност на осигурените лица да участват по-активно в определянето на начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания.

Промените предвиждат и постепенно намаляване на таксите, събирани от пенсионноосигурителните дружества. Новите правила имат за цел да насърчат конкуренцията между компаниите, като обвържат част от приходите им с постигнатата доходност в интерес на осигурените.

От БАДДПО посочват, че през първото полугодие на 2026 г. пенсионноосигурителните дружества са постигнали доходност в размер на 584 милиона евро.

Според представените данни натрупаната доходност за последните три години и половина надхвърля 3,4 милиарда евро. Тези средства са разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, допълнително към постъпилите пенсионни вноски.

Размерът на задължителната месечна вноска за втория пенсионен стълб е 5% от осигурителния доход.

От Асоциацията призовават гражданите да използват предстоящите промени като повод да проверят в кой пенсионен фонд се осигуряват и каква сума е натрупана по личната им партида.

Информация за пенсионноосигурителното дружество, в което се превеждат вноските, може да бъде получена чрез електронните услуги на Националната агенция за приходите (НАП) с персонален идентификационен код (ПИК), както и на телефон 0700 18 700.

За размера на натрупаните средства осигурените могат да направят справка в съответното пенсионноосигурително дружество.

Допълнителни разяснения за новите правила и възможностите за избор са публикувани на интернет страниците на пенсионните компании и на БАДДПО - pension.bg.

Мултифондовият модел беше въведен с промени в Кодекса за социално осигуряване, приети от Народното събрание през март 2026 г. Основната цел е управлението на пенсионните спестявания да бъде съобразено с възрастта, инвестиционния хоризонт и индивидуалната склонност към риск на осигурените лица.

След 30 ноември липсата на заявен избор няма да означава загуба на пенсионните спестявания. За хората, които не са посочили предпочитан подфонд, ще се прилага предвиденото в новите правила разпределение според възрастта.

Така от началото на 2027 г. втората пенсия ще се управлява по нов модел, който дава по-голяма възможност за избор, но поставя и необходимостта гражданите да бъдат по-добре информирани за управлението на собствените си средства.

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