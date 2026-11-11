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Мъглата остава над България, но температурите скачат до 24 градуса

Мъглата остава над България, но температурите скачат до 24 градуса
Pixabay

Облаци, мъгли и превалявания ще бележат сряда, но до края на седмицата се очаква значително затопляне

Облачно и мъгливо ще бъде времето в България на 11 ноември. На отделни места, предимно в западните райони на страната и по поречието на Дунав, се очакват превалявания от дъжд.

В сутрешните часове видимостта в низините и котловините ще бъде намалена заради мъгли, но следобед постепенно ще се подобрява. Ще духа слаб, а в Източна България - до умерен вятър от юг-югозапад.

Максималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а в София - около 11 градуса.

По Черноморието облачността също ще бъде значителна. В сутрешните часове на отделни места се очаква намалена видимост. Ще духа до умерен югозападен вятър, а максималните температури ще достигнат между 14 и 17 градуса.

Температурата на морската вода ще бъде между 14 и 15 градуса, а вълнението на морето - 1-2 бала.

В планините ще преобладава облачно и мъгливо време. В западните планински масиви ще има превалявания от дъжд, които над около 1800 метра надморска височина ще преминават в слаб сняг.

Ще духа умерен до силен западен-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, а на 2000 метра - около 4 градуса.

От четвъртък започва постепенно затопляне, което ще бъде най-осезаемо в петък.

На 12 ноември облачността ще остане предимно значителна, а сутринта на отделни места в низините и котловините отново ще има мъгли. Възможни са и слаби ръмежи. Температурите ще се повишат под влияние на южния-югозападен вятър.

В петък, 13 ноември, на места ще превали дъжд, главно в Южна България. Южният вятър ще се усили, особено в източните райони и в близост до северните планински склонове.

Последният работен ден от седмицата ще бъде необичайно топъл за средата на ноември. Минималните температури в цялата страна ще бъдат над 10 градуса, а максималните ще достигнат между 19 и 24 градуса.

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