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Синът на Арнолд Шварценегер тръгна по стъпките на легендарния си баща

Синът на Арнолд Шварценегер тръгна по стъпките на легендарния си баща

Джоузеф Баена дебютира с пето място на състезание по културизъм

Синът на холивудската легенда Арнолд Шварценегер все по-уверено върви по стъпките на своя баща в бодибилдинга. Джоузеф Баена направи заявка за собствено място в света на културизма, след като се класира на пето място в първото си професионално състезание. Баена участва в категорията Classic Physique Open на турнира INBA PNBA Pro/Am World Cup, проведен на 7 ноември 2026 г. в Ел Сегундо, Калифорния.

„Изключително горд съм със себе си. Постигнах целта, която си бях поставил - да попадна в топ 5“, сподели Джоузеф след състезанието в социалните мрежи.

Интересът на Джоузеф към бодибилдинга започва още в тийнейджърските му години. Любопитен детайл е, че именно баща му запалва страстта му към този спорт, подарявайки му енциклопедия за съвременния бодибилдинг. Книгата се оказва вдъхновение за младия Баена, който постепенно започва да се интересува все повече от тренировките, храненето и развитието на човешкото тяло.

През март 2026 г. той прави своя състезателен дебют на Natural Colorado State Championships, където печели три първи места в различни категории и добавя едно второ отличие. През април идва и следващият голям успех - победа в категория Classic Physique на състезанието INBA Iron Gladiator. Именно това постижение му осигурява професионална карта в натуралния бодибилдинг.

Баща и син с обща страст към желязото

Връзката между Арнолд и Джоузеф не се ограничава само до семейните отношения. Двамата редовно тренират заедно в прочутата фитнес зала Gold's Gym във Венис Бийч, Калифорния.

Арнолд Шварценегер е човекът, който промени представите за бодибилдинга и превърна спорта в световен феномен. Австриецът печели титлата „Мистър Олимпия“ седем пъти, преди да покори Холивуд с роли в продукции като „Терминатор“, „Хищникът“ и „Зов за завръщане“.

Сега неговият син се опитва да изгради собствена кариера в същия спорт, но по свой път.

Интересното е, че Джоузеф се състезава в натуралния бодибилдинг - направление, което поставя акцент върху състезанията с допинг контрол. Така той избира различен състезателен път от този на баща си, чиято кариера принадлежи към златната ера на професионалния културизъм.

 

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