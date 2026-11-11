Мария Симеонова за Таралеж: Ирония е Варна да бори хибридни заплахи, а Москва да притежава земя наблизо

Посещението на ръководителя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в България със сигурност дава политически сигнал за стратегическата важност на региона, а също и за страната ни. Солидарността проличава много ясно именно по външните граници на Съюза, които в конректния случай се оказват и най-слабото звено на източния фланг.

Това заяви за ТАРАЛЕЖ Мария Симеонова, директор на българския офис на Европейския съвет по външни политики (ЕСВП).

По думите й ЕС търпи и вътрешна критика по адрес на неспособността да се постигне единство по въпроса за единната позиция на Съюза в евентуални преговори с Русия.

„Именно в скорошно писмо до Антонио Коща, Джорджа Мелони постави въпроса кой и с какъв мандат ще представлява ЕС в преговорите с Русия. Колкото по-убедително европейските държави показват, че могат да действат заедно, когато една от тях е под натиск, толкова по-силна ще бъде и общата им позиция в преговорите“.

Центърът за москра сигурност в България и Румъния

Симеонова сложи посещението на Фон дер Лайен в България в регионален контекст, коментирайки създаването на Центъра за морска сигурност, което бе обявено онзи ден в рамките на посещението на ръководителя на ЕК в Румъния. Предвидените средства за неговото изграждане са 50 млн. евро, припомня Таралеж.

„Идеята за център за морска сигурност не е нова. Тя е част от приетия през май 2025 г. Стратегически подход на ЕС за Черно море. За съжаление, отне повече от година на България и Румъния да излязат с обща визия за този център, а динамиката се засили когато двете държави започнаха да изпитват преки последици от войната. Сега има план за две звена - във Варна и Констанца, и предложение на ЕК за 50 млн. евро, за да се ускори изграждането им“.

Според експерта от ЕСВП „Румъния поема защитата на критична инфраструктура – изконен интерес предвид газовите находища в тяхната изключителна икономическа зона, а България ще отговаря за противодействието на хибридни заплахи“.

Симеонова обаче посочва иронията, при която „Варна ще бъде едно от двете звена на центъра, борещо се с хибридни заплахи, а само на около 25 км южно от града московската община е собственик на българска земя“.

По думите на експерта, за да развие необходимия капацитет, България ще трябва да работи с други държави членки на ЕС за обмяна на опит, за сдобиване с необходимите технологии за морска осведоменост и технологии и спобонсоти за извършване на спасителни операции в морето. „Важна ще бъде и работата с Турция – през пролетта на тази година разговирите между тогавашния външен министър Нейнски в Истанбул с турската страна зададоха намерение за сътрудничество именно в областта на противодействие на хибридните атаки“.

Оттук според ръководителя на софийския офис на ЕСВП се отваря още една ниша за по-тясно сътрудничество между трите черноморски държави-членки на НАТО и за повече влияние на не-черноморски държави върху архитектурата на сигурността в Черно море.

ЕС е солидарен с България, а София с Брюксел?

Симеонова обръща внимание и на политическата страна на въпроса.

„България започна да разчита на съюзническа солидарност, когато беше засегната. В същото време правителството на Румен Радев се дистанцира от общите усилия за военна подкрепа на Украйна. Тази непоследователност отслабва позицията ни пред същите партньори, с чиято помощ искаме да превърнем България във важен транспортен хъб между Европа и Азия“.

България и Черно море – между икономическите потоци и военните рискове

Експертът фокусира вниманието си и върху динамиката между икономическия потенциал на Черно море и рисковете пред сигурността в региона.

„Предвид регионалната среща на върха по свързаността, която България ще домакинства през пролетта на 2027, правителството трябва ясно да обясни какво изисква тази амбиция в контекста на настоящата международна среда за сигурност. Ако през България минават важни търговски и енергийни потоци, територията се превръща в цел. Затова редом с амбициите за свързаност трябва да изграждаме институции, които са способни да реагират при кризи, и отбранителни способности, които да защитават инфраструктурата, от която зависи свързаността, и които да възпират държави, които биха я атакували“.

София и Букурещ: Мораториум върху ударите срещу цивилни кораби в Черно море

Симеонова коментира и идеята на българския и румънския държавни глави, Румен Радев и Никушор Дан, за мораториум върху ударите срещу цивилни кораби в Черно море, припомняйки, че това не е ново хрумване. „По линия на българското правителство, според мен у въпросната идея правителството видя единствената възможна реакция на руските атаки срещу търговски кораби в Черно море, която да се приеме най-широко от електората на Прогресивна България – от хора с проруски нагласи до умерени проевропейци“.

Ръководителят на софийския офис на ЕСВП припомня, че „Русия подписа зърнената сделка, но през 2023 г. спря да я прилага“. Оттук споразумение, договорено и от европейски държави, трябва да стъпва на готовността им да реагират заедно, ако то бъде нарушено, допълва Симеонова. В противен случай „призивите за мораториум рискуват да създадат у обществото илюзия за сигурност“, заключва експертът.