Украйна и Русия планират голяма размяна на военнопленници

Украйна и Русия водят разговори за мащабна размяна на военнопленници, която може да обхване между 1000 и 1500 души, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

Зеленски съобщи за обсъжданата размяна по време на посещението си в Дания, където проведе срещи с министър-председателката Мете Фредериксен и други северноевропейски лидери. По думите му разговорите са били насочени към дипломатическите усилия и следващите стъпки в преговорния процес.

В публикация в социалната мрежа Екс украинският президент посочи, че е запознал европейските представители с резултатите от проведените същия ден разговори в Абу Даби. Той подчерта, че според общата им позиция Европа трябва да участва пряко в преговорите за прекратяване на войната.

Сред темите на срещата са били и руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна. Зеленски заяви, че страната му разчита на нови пакети за подкрепа, които да помогнат на населението да премине през зимата. Той благодари на Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финландия за продължаващата помощ и координацията в областта на сигурността.

Междувременно Украйна и Русия възобновиха преговорите в Абу Даби с посредничеството на САЩ. Това е първата подобна среща от февруари насам. Очаква се разговорите да бъдат насочени към възможни стъпки за прекратяване на военните действия.

Зеленски съобщи, че след срещите американската делегация ще замине за Русия, където ще бъдат обсъдени и въпросите около размяната на военнопленници.

Обменът на пленници и връщането на телата на загинали военнослужещи продължават да бъдат сред малкото направления, по които двете страни поддържат взаимодействие въпреки продължаващия конфликт, отбелязва ДПА.

Украинският президент коментира и последните сигнали от Вашингтон във връзка с дипломатическите усилия. В изявление пред журналисти в Копенхаген той изрази удовлетворение от посланията на специалните пратеници на американския президент – Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

„Виждам промяна. Много съм доволен от това, което чувам“, заяви Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той призова европейските държави още през ноември да определят свой представител, който да участва в преговорите. Според него е важно този представител да получи ясен мандат, за да може Европа да има своя позиция на масата за преговори, съобщава Франс прес.