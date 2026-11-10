Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

България и Румъния съвместно ще приемат бъдещия Център за наблюдение на Черно море, който се очаква да започне работа от следващата година. Това съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на журналистически въпроси.

Създаването на центъра е предвидено в стратегията на Европейския съюз за Черно море, представена през миналата година, припомни говорителят. Преди изграждането на структурата ще бъде сформирана работна група, която ще подготви план за действие и график за изпълнение на проекта.

Засилването на ударите в Черно море прави създаването на наблюдателния център още по-необходимо, посочи представителят на ЕК. По думите му новата структура ще допринесе за укрепването на сигурността в региона.

Центърът ще разполага с подразделения във Варна и румънския град Констанца. В дейността му ще бъде включена и военновъздушна база в Румъния.