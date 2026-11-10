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Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина

Центърът за наблюдение на Черно море се очаква да бъде готов догодина
Снимка: БТА

България и Румъния ще бъдат съвместни домакини на новата структура на ЕС, която ще има бази във Варна и Констанца и ще подпомага сигурността в региона

България и Румъния съвместно ще приемат бъдещия Център за наблюдение на Черно море, който се очаква да започне работа от следващата година. Това съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на журналистически въпроси.

Създаването на центъра е предвидено в стратегията на Европейския съюз за Черно море, представена през миналата година, припомни говорителят. Преди изграждането на структурата ще бъде сформирана работна група, която ще подготви план за действие и график за изпълнение на проекта.

Засилването на ударите в Черно море прави създаването на наблюдателния център още по-необходимо, посочи представителят на ЕК. По думите му новата структура ще допринесе за укрепването на сигурността в региона.

Центърът ще разполага с подразделения във Варна и румънския град Констанца. В дейността му ще бъде включена и военновъздушна база в Румъния.

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