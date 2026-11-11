Кръв за пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“ може да се дарява и в Търговище

Желаещите да помогнат на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ могат да дарят кръв и в Търговище. Това съобщи за БТА д-р Айсун Седатов от Отделението по трансфузионна хематология към местната многопрофилна болница.

Събраната кръв ще бъде изпратена до Районния център по трансфузионна хематология във Варна, откъдето ще бъде разпределена между лечебните заведения в зависимост от нуждите им.

В отделението вече има хора, заявили желание да дарят кръв. Сред тях е и жена, която е готова да помогне на болницата в Сливен.

Д-р Седатов подчерта, че потребността от кръвни продукти остава голяма и дарените количества ще бъдат насочвани към лечебните заведения, които имат най-голяма нужда от тях.

Кръв могат да даряват здрави хора на възраст между 18 и 65 години, с тегло над 50 килограма, които не са приемали лекарства през последните 48 часа. Минималният интервал между две кръводарявания е 60 дни. Мъжете могат да даряват до пет пъти годишно, а жените – до четири.

Желаещите трябва да бъдат отпочинали, да са се хранили предварително и да носят лична карта. Кръводаряването не трябва да се извършва на гладно.

Припомняме, че двете тежки верижни катастрофи станаха при гъста мъгла на 10 ноември в района на Ямбол, като в тях участваха общо 86 превозни средства. Загинаха 11 души, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Към тази сутрин 26 пострадали продължават лечението си в болниците в Ямбол и Сливен. Днес е обявен Ден на национален траур в памет на загиналите.