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Двоен удар за Франция преди мачовете от Лигата на нациите

Двоен удар за Франция преди мачовете от Лигата на нациите
БТА

Зинедин Зидан освободи Маркъс Тюрам и Орелиен Чуамени заради контузии

Националният отбор на Франция продължава да бъде преследван от проблеми с контузени футболисти. Селекционерът Зинедин Зидан загуби още две важни фигури от състава си - Маркъс Тюрам и Орелиен Чуамени. Двамата няма да бъдат на разположение за последните два мача от Лигата на нациите.

Зидан със сензационно решение в националния отбор

На 12 ноември „петлите“ гостуват на Италия на стадион „Сан Сиро“, а три дни по-късно приемат Турция. Франция заема първото място в своята група с 10 точки след четири изиграни срещи. Италия е на второ място със 7 точки, Белгия е с 6, а Турция все още чака първата си точка. Само първите два отбора от всяка група се класират за четвъртфиналите.

Проблемите на Франция не се изчерпват само с двете нови отсъствия. Преди това от състава отпадна и защитникът Пиер Калюлю, който също получи мускулна травма. Сред останалите футболисти, които са извън сметките на селекционера, са Уилям Салиба, Жул Кунде, Максенс Лакроа, Ману Коне, Усман Дембеле и Естебан Лепол.

Зинедин Зидан повика Жуниор Крупи (Борнемут) вместо Тюрам, а на мястото на Чуамени няма да идва пряк заместник.

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