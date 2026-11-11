Новини
Търси
Подкаст
Общество

92 сигнала за денонощие: Трима души са пострадали при пожари в страната

92 сигнала за денонощие: Трима души са пострадали при пожари в страната
БТА

Огнеборците са потушили 58 пожара през последните 24 часа, като 15 от тях са възникнали в жилищни сгради

Трима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие. Противопожарните екипи са реагирали на общо 92 сигнала и са ликвидирали 58 пожара, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Данните са актуални към 6:00 часа на 11 ноември.

При 25 от пожарите са нанесени преки материални щети, като 15 от инцидентите са възникнали в жилищни сгради.

Други 33 пожара са потушени без материални щети. Сред тях са 23 пожара в отпадъци и един в сухи треви, горска постеля и храсти.

Освен с гасене на пожари, екипите са били ангажирани и с оказване на помощ при различни инциденти.

През денонощието са извършени 29 спасителни дейности и помощни операции, четири от които при пътнотранспортни произшествия.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания, на които противопожарните екипи са реагирали.

Още по темата

Трагедия в Пловдив: 94-годишен мъж загина при пожар в дома си

Трагедия в Пловдив: 94-годишен мъж загина при пожар в дома си

14 души загинаха при пожар в сграда в Китай

14 души загинаха при пожар в сграда в Китай

Пожарната предупреждава: Тези грешки при отоплението могат да подпалят дома ви

Пожарната предупреждава: Тези грешки при отоплението могат да подпалят дома ви

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Румънец е в критично състояние след трагедията на "Тракия", лекарите се борят за живота му

Румънец е в критично състояние след трагедията на "Тракия", лекарите се борят за живота му

Община Стара Загора отменя планираните за днес събития заради трагедията на АМ „Тракия“

Община Стара Загора отменя планираните за днес събития заради трагедията на АМ „Тракия“

Кръв за пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“ може да се дарява и в Търговище

Кръв за пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“ може да се дарява и в Търговище

Бургас е домакин на форум за туристическото развитие на Черноморието през 2027 г.

Бургас е домакин на форум за туристическото развитие на Черноморието през 2027 г.

Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата

Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата

Водещи

Депутатите почетоха с минута мълчание жертвите на трагедията на "Тракия"

Депутатите почетоха с минута мълчание жертвите на трагедията на "Тракия"

Румънец е в критично състояние след трагедията на "Тракия", лекарите се борят за живота му

Румънец е в критично състояние след трагедията на "Тракия", лекарите се борят за живота му

Община Стара Загора отменя планираните за днес събития заради трагедията на АМ „Тракия“

Община Стара Загора отменя планираните за днес събития заради трагедията на АМ „Тракия“

Кръв за пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“ може да се дарява и в Търговище

Кръв за пострадалите при катастрофите на АМ „Тракия“ може да се дарява и в Търговище

  • Преди 13 минути
Световен шампион призова за връщане на UFC в Русия

Световен шампион призова за връщане на UFC в Русия

  • Преди 14 минути
Бургас е домакин на форум за туристическото развитие на Черноморието през 2027 г.

Бургас е домакин на форум за туристическото развитие на Черноморието през 2027 г.

Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата

Областният управител на Ямбол: Нямаме информация за получено съобщение на 112 за мъгла преди катастрофата

Задържаха босненец с контрабандни стоки на сръбско-българската граница

Задържаха босненец с контрабандни стоки на сръбско-българската граница

  • Преди 30 минути
44 свидетели и нови разкрития: Как е започнала трагедията на "Тракия"

44 свидетели и нови разкрития: Как е започнала трагедията на "Тракия"

  • Преди 36 минути
Катя Ивкова: Ако не беше бързата и адекватна координация на всички системи, може би жертвите щяха да са повече

Катя Ивкова: Ако не беше бързата и адекватна координация на всички системи, може би жертвите щяха да са повече

Линдзи Вон претърпя девета операция след ужасяващия инцидент на олимпийските игри

Линдзи Вон претърпя девета операция след ужасяващия инцидент на олимпийските игри

  • Преди 41 минути
Задържаха шофьора на камиона, участвал в причиняването на катастрофата на АМ „Тракия“

Задържаха шофьора на камиона, участвал в причиняването на катастрофата на АМ „Тракия“

  • Преди 42 минути
Патриарх Даниил ще оглави литургия в храма „Св. вмчк Мина“ в Кюстендил

Патриарх Даниил ще оглави литургия в храма „Св. вмчк Мина“ в Кюстендил

Движението по АМ „Тракия“ е възстановено и в двете посоки след катастрофата с 86 автомобила

Движението по АМ „Тракия“ е възстановено и в двете посоки след катастрофата с 86 автомобила

  • Преди 56 минути
Двоен удар за Франция преди мачовете от Лигата на нациите

Двоен удар за Франция преди мачовете от Лигата на нациите

  • Преди 60 минути