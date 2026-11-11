92 сигнала за денонощие: Трима души са пострадали при пожари в страната

Трима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие. Противопожарните екипи са реагирали на общо 92 сигнала и са ликвидирали 58 пожара, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Данните са актуални към 6:00 часа на 11 ноември.

При 25 от пожарите са нанесени преки материални щети, като 15 от инцидентите са възникнали в жилищни сгради.

Други 33 пожара са потушени без материални щети. Сред тях са 23 пожара в отпадъци и един в сухи треви, горска постеля и храсти.

Освен с гасене на пожари, екипите са били ангажирани и с оказване на помощ при различни инциденти.

През денонощието са извършени 29 спасителни дейности и помощни операции, четири от които при пътнотранспортни произшествия.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания, на които противопожарните екипи са реагирали.