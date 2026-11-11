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Задържаха шофьора на камиона, участвал в причиняването на катастрофата на АМ „Тракия“

Задържаха шофьора на камиона, участвал в причиняването на катастрофата на АМ „Тракия“
БТА

Според първоначалната информация от МВР първият удар е станал в платното за Бургас, около 289-ия километър на магистралата, между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“

Румънският шофьор на камиона, участвал в причиняването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември, е задържан. Това съобщиха от полицията в Ямбол пред журналисти.

Водачът вече е бил разпитан веднъж, но предстоят и допълнителни разговори с него.

Все още не е изяснено какво точно е било поведението на камиона непосредствено преди инцидента – дали е спрял на пътното платно, движил се е с ниска скорост или е предприел маневра. В него се е ударил автобус с пътници, след което са последвали сблъсъци с десетки други превозни средства.

Според първоначалната информация от МВР първият удар е станал в платното за Бургас, около 289-ия километър на магистралата, между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. След сблъсъка с автобуса в камиона се е ударил и друг товарен автомобил, превозващ жито, а впоследствие и лек автомобил.

Верижните катастрофи са обхванали и двете платна на магистралата. Общо 86 превозни средства са участвали в сблъсъците – 63 в посока Бургас и 23 в посока София.

При тежките инциденти загинаха 11 души, а десетки бяха ранени. Пострадалите бяха транспортирани до болници в Ямбол, Сливен и Бургас.

Като една от основните предполагаеми причини за трагедията се посочва внезапното сгъстяване на мъглата. По разкази на очевидци видимостта първоначално е била около 70-80 метра, но в района на катастрофата е намаляла рязко до приблизително 10 метра.

Разследването се води от Националната следствена служба под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол. Чрез разпити, огледи и автотехнически експертизи трябва да бъдат установени точният механизъм на произшествията и причините за тях.

 
 
 

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