Борисов след трагедията на “Тракия”: Който има морал, трябва да поеме отговорност

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към реакцията на институциите след тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", при които загинаха 11 души. Той настоя за поемане на морална отговорност и предложи въвеждането на законова забрана политиците да правят публични изявления в първите 24 часа след подобни трагедии.

В началото на коментара си Борисов изрази съболезнования към семействата на загиналите и съчувствие към пострадалите и техните близки. Той благодари на пожарникарите, полицаите, медицинските екипи и доброволните кръводарители, включили се в действията след катастрофите.

"Голяма благодарност към всички, които отидоха и дариха кръв, макар че министърката два часа преди това каза, че не е необходимо. А хората отидоха да даряват", заяви лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов тежките инциденти не бива да се използват за политически атаки и прехвърляне на отговорност, докато спасителните екипи продължават да оказват помощ на пострадалите.

"В ден на траур, в ден на такива катастрофи и аварии, политиканстването в такива моменти отвръщава всички", коментира той.

Борисов настоя вместо взаимни обвинения да бъдат установени конкретните пропуски и да се потърсят решения, които биха могли да предотвратят подобни трагедии в бъдеще.

В тази връзка той предложи законодателна мярка, която да ограничи публичните изявления на политиците непосредствено след тежки катастрофи и аварии.

"Трябва да се направи един закон, който забранява на политиците при такива аварии поне 24 часа да говорят и това да бъде тежък наказателен закон", заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ постави и въпроса за моралната отговорност на управляващите, като припомни случаи от собственото си управление, при които е отстранявал високопоставени представители на властта.

"Аз за много по-малки катастрофи съм отстранявал трима министри. За много по-малки провинения съм отстранявал председатели на парламент. Това е и морална отговорност. Тези хора нямат морал, няма да отстранят никого. Ще търсят оправдание във всичко друго, но не и в себе си", заяви той.

По думите му още докато спасителните екипи са се опитвали да извадят пострадалите от автомобилите, са започнали публични оправдания и прехвърляне на отговорност между институциите.

Изказването идва ден след тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол, при които загинаха 11 души, а десетки бяха ранени.

Разследването на причините за трагедията продължава. До момента са разпитани 44 свидетели, като предстоят допълнителни разпити и експертизи.

Днес, 11 ноември, България е в Ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите на автомагистрала "Тракия".