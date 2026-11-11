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Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин
ТикТок

Потребителка показа съмнителни насекоми в пакет спагети, изложен за продажба. В коментарите се появиха и други оплаквания за качеството на хранителни продукти

Видео, публикувано в социалната мрежа TikTok, предизвика възмущение сред потребители, след като жена показа пакет спагети, в който се забелязват тъмни обекти, наподобяващи насекоми. По предоставена информация кадрите са заснети в търговски обект на "Кауфланд" в Пловдив.

Видеото е публикувано от потребителка с профил Nadezhda_thoughts, която изразява недоволството си от състоянието на продукта, изложен на магазинния рафт.

На кадрите се виждат няколко тъмни обекта между спагетите, които според коментиращи в социалната мрежа приличат на гъгрици - дребни бръмбари, някои видове от които нападат съхранявани зърнени храни и други сухи продукти.

Към момента обаче няма независимо потвърждение, че забелязаните обекти действително са насекоми от този вид.

Публикацията предизвиква множество реакции, като потребители поставят въпроси за съхранението и контрола на качеството на хранителните продукти, предлагани в търговската мрежа.

Сред коментарите се появява и разказ за друг случай със съмнителен хранителен продукт отново във веригата "Кауфланд"

Потребителка на име Росенка Тенева твърди, че е попаднала на кашкавал с видим мухъл, изложен за продажба на намалена цена. По думите ѝ, въпреки състоянието на продукта, клиенти продължавали да го купуват.

Жената разказва, че е сигнализирала служител на търговския обект за забелязания проблем, но останала изненадана от получения отговор.

"И кво, нали не е на редовна цена, за тия пари взимаш и си го отрязваш", цитира тя предполагаемата реакция на служителя.

Потребителката посочва, че е публикувала и снимки на продукта и неговия етикет. Разказът ѝ обаче не е независимо потвърден, а от предоставената информация не става ясно дали случаят с кашкавала е от същия търговски обект.

Видеото със спагетите повдига въпроси за условията, при които се съхраняват хранителните продукти, както и за проверките на стоките, преди да бъдат предложени на клиентите.

Наличието на вредители в сухи хранителни продукти може да бъде свързано с проблеми при съхранението, транспортирането или предходни етапи от веригата на доставка. Само по видеозаписа обаче не може да се установи кога и при какви обстоятелства са попаднали съмнителните обекти в опаковката.

Към момента няма информация дали по случая е подаден официален сигнал до Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и дали е извършена проверка на място.

При съмнения за наличие на вредители или други нередности в хранителни продукти потребителите могат да сигнализират компетентните контролни органи, като предоставят снимки, информация за продукта и мястото на продажба.

Случаят от Пловдив отново поставя въпроса за необходимостта от ефективен контрол върху качеството и безопасността на храните, достигащи до потребителите.

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