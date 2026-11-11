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През 2027 г. над 462 000 работещи у нас се очаква да получават минимална работна заплата

През 2027 г. над 462 000 работещи у нас се очаква да получават минимална работна заплата
Pixabay

660 евро минимална работна заплата от началото на следващата година

Според очакванията на социалното министерство през 2027 година малко над 462 000 работещи у нас ще получават минимална работна заплата.

660 евро минимална работна заплата от началото на следващата година.

Според анализ на Икономическия и социален съвет на минимална заплата се води, че работи всеки четвърти в секторите „Строителство”, „Селско стопанство”, „Търговия”, „Транспорт”, „Административни и спомагателни дейности”. Става въпрос предимно за общи работници, сезонни работници, продавач-консултанти, складови работници, хигиенисти и охрана, предава НОВА.

В секторите „Създаване и разпространение на информация”, „Държавно управление”, „Образование”, „Производство и разпространение на електроенергия” техният дял е незначителен.

Минималната работна заплата нараства с почти 40 евро, което е ръст от 6,4%. След приспадане на основните данъчно-осигурителни удръжки сумата, която ще влезе в джоба на получаващия минимална заплата, ще бъде 512 евро.

През 2025 година минималната работна заплата беше в размер на 1077 лева. Със 140 лева по-ниска през 2024 г. И с още 150 по-ниска през 2023 г.

Преди 3 години, според НСИ, ръстът на минималната работна заплата е 10% при 9,5% средногодична инфлация. През следващите години е отчетен ръст на заплатата от съответно близо 20%, след това 15,5% и близо 13%. Това значително изпреварва инфлацията.

Само преди няколко дни от КНСБ изчислиха каква е сумата, необходима за нормална издръжка. Според тях тя не може да бъде по-ниска от 842 евро, ако човек живее сам. И не по-малко от 1516 евро за едно тричленно семейство с дете под 14 години. 

Към настоящия момент България е с най-ниската минимална заплата.

Изпреварват ни Латвия и Румъния с разлика от съответно 160 и 200 евро. 

 

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