През 2027 г. над 462 000 работещи у нас се очаква да получават минимална работна заплата

Според очакванията на социалното министерство през 2027 година малко над 462 000 работещи у нас ще получават минимална работна заплата.

660 евро минимална работна заплата от началото на следващата година.

Според анализ на Икономическия и социален съвет на минимална заплата се води, че работи всеки четвърти в секторите „Строителство”, „Селско стопанство”, „Търговия”, „Транспорт”, „Административни и спомагателни дейности”. Става въпрос предимно за общи работници, сезонни работници, продавач-консултанти, складови работници, хигиенисти и охрана, предава НОВА.

В секторите „Създаване и разпространение на информация”, „Държавно управление”, „Образование”, „Производство и разпространение на електроенергия” техният дял е незначителен.

Минималната работна заплата нараства с почти 40 евро, което е ръст от 6,4%. След приспадане на основните данъчно-осигурителни удръжки сумата, която ще влезе в джоба на получаващия минимална заплата, ще бъде 512 евро.

През 2025 година минималната работна заплата беше в размер на 1077 лева. Със 140 лева по-ниска през 2024 г. И с още 150 по-ниска през 2023 г.

Преди 3 години, според НСИ, ръстът на минималната работна заплата е 10% при 9,5% средногодична инфлация. През следващите години е отчетен ръст на заплатата от съответно близо 20%, след това 15,5% и близо 13%. Това значително изпреварва инфлацията.

Само преди няколко дни от КНСБ изчислиха каква е сумата, необходима за нормална издръжка. Според тях тя не може да бъде по-ниска от 842 евро, ако човек живее сам. И не по-малко от 1516 евро за едно тричленно семейство с дете под 14 години.

Към настоящия момент България е с най-ниската минимална заплата.

Изпреварват ни Латвия и Румъния с разлика от съответно 160 и 200 евро.