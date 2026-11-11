Парламентът гласува по-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания; облекченията ще може да се ползват авансово чрез работодателя

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания гласува парламентът на първо четене с промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесени от Министерския съвет. Текстовете бяха подкрепени от 191 депутати от всички парламентарни групи.

Сред целите е размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания да бъдат трайно уредени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вместо да се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет, предава БТА.

В проекта се залага по-висок размер на данъчните облекчения за деца - 5000 евро за едно дете, 10 000 евро - за две деца, 15 000 евро - за три и повече деца, 12 000 евро за дете с увреждания.

Запазва се възможността облекченията да се ползват авансово през годината чрез работодателя. Целта е да се увеличи разполагаемият доход на семействата с деца, да се отчетат по-високите разходи на семействата, които отглеждат деца с увреждания, както и да се осигури по-голяма предвидимост и правна сигурност за гражданите, работодателите и органите по приходите. Бюджетният ефект от мярката е в размер на 137,5 млн. евро по-малко приходи от данък върху доходите на физическите лица.

Въвежда се и ново данъчно облекчение - за детско развитие за действително извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на ненавършили пълнолетие деца. От годишната данъчна основа се приспадат до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца. Мярката допълва общите облекчения за деца с целева подкрепа за инвестициите на семействата в здравето, образованието и физическото развитие на децата, посочват от Министерския съвет. Изискването за документи за покупката и плащането насърчава документирането на доставките и повишава данъчната дисциплина в тези сектори. Бюджетният ефект от мярката е в размер на 93 млн. евро по-малко приходи от данък върху доходите на физическите лица.

Актуализират се размерите на глобите и имуществените санкции по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са променяни от 2007 г. и са загубили превантивния и възпиращия си ефект. Очаква се мярката да окаже положително въздействие върху държавния бюджет, като размерът на бюджетния ефект ще зависи от броя на наложените санкции.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова информира, че от данъчното облекчение за деца се очаква да се възползват 531 000 броя лица, а за деца с увреждания – 16 000.

При дискусията от парламентарните групи посочиха, че това е единственият консенсусен закон от пакета данъчни закони. Депутатите, които взеха думата от парламентарната трибуна по текстовете, започнаха със съболезнования към жертвите на двете тежки верижни катастрофи вчера на автомагистрала "Тракия".

Пръв при дебата започна Димо Дренчев от "Възраждане", който подчерта, че проектът е консенсусен и това, което се предлага е правилно, правилно са таргетирани приоритетите – децата и демографската политика в по-широк смисъл. Цончо Ганев отбеляза обаче, че минималната работна заплата за догодина ще бъде 660 евро. По думите му между 25-30% от българите декларират, че са с такава заплата, т.е. около 41 евро на месец ще им бъдат приспаднати като облекчение. След 1, 2, 3, 4 години от НАП могат да поискат да бъдат доказани всички разходи за дете за използваните данъчни облекчения и, ако не са налице всички бележки през годините за разходи, ще бъде трудно. Ганев апелира Министерството на финансите да направи така, че всяка година да се изискват документи, доказващи съответните разходи, или друг начин, за да не бъдат налагани на семействата глоби.

Владислав Панев от "Демократична България" смята, че такъв тип необлагаем минимум, особено при висока инфлация, е добра стъпка. Да бъдем по-внимателни при увеличаването на такси, глоби, не е моментът всички заедно, наведнъж да бъдат увеличени, подчерта той.

Айтен Сабри увери, че ДПС ще подкрепи законопроекта, защото подкрепата за семействата и децата е един от основните приоритети за тях. Според него обаче не е удачно разходите за развитието на децата, здравеопазването и образованието да са в една графа, те трябва да са отделени. За разходните бележки, които родителите трябва да показват пред НАП, за да се признае разходът, Сабри обясни, че те не се пазят или понякога ги няма, особено ако става въпрос за частни уроци.

Теменужка Петкова декларира подкрепата на ГЕРБ-СДС за законопроекта. Това е единственият от пакета данъчни закони, за който ще гласуваме "за", посочи тя. По думите й данъчните преференции за деца и деца с увреждания са политики, залегнали в редица бюджети, внасяни както от техните правителства, така и от други. Отделно от това подкрепяме начина на подпомагане – на база данъчни облекчения, а не на нови разходи, което е дясна мярка, подчерта Петкова.

Николай Денков заяви, че „Продължаваме промяната“ също смятат законопроекта за стъпка в правилната посока. Трябва да се прецизира как да се отчитат съответните средства за образование, спорт, не е добър начин години наред да се изисква да се пазят бележки, посочи той. Това данъчно облекчение не трябва да стане заместител на общата подкрепа по националните програми в училищата, смята Денков.

Здравко Марков от "Прогресивна България" (ПБ) изтъкна, че се дават допълнителни данъчни облекчения за екипировки, уроци. Колегата му Милен Трифонов подчерта, че това е част от политиката, която ПБ е обещала като социални мерки, които да стимулират активните граждани да получат облекчения. За тези 2000 евро приспадане от данъчната основа идеята ни беше да не се подават допълнителни документи, обясни той.