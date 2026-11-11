Извънредна ситуация на "Струма": Полиция обезопасява участък след разлив на гориво

Голям разлив на петролни продукти е установен на автомагистрала "Струма" в участъка между 30-ия и 33-ия километър. За инцидента съобщиха от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) в публикация в социалните мрежи.

По информация на организацията движението в посока Благоевград е затворено между Голямо Бучино и Старо село заради опасността за преминаващите автомобили.

Екип на Европейския център за транспортни политики е забелязал разлива и своевременно е подал сигнал на телефон 112.

От организацията посочват, че реакцията на полицията е била незабавна. На място са изпратени служители на "Пътна полиция", които регулират движението и предприемат действия по обезопасяване на засегнатия участък.

Екипът на ЕЦТП също оказва съдействие на място.

От организацията призовават всички водачи, които пътуват по автомагистрала "Струма", да намалят скоростта, да бъдат изключително внимателни и да спазват указанията на полицейските служители.

Разливът на петролни продукти по пътното платно създава предпоставки за загуба на сцепление и затруднено управление на автомобилите, особено при рязко спиране или внезапна промяна на посоката.

Към момента няма предоставена информация за причината за разлива, както и за очакваната продължителност на ограничението.

Информацията за затварянето на участъка е по данни на Европейския център за транспортни политики. Очаква се официално потвърждение от компетентните институции.