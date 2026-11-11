Откриха тялото на издирваната от над месец 76-годишна жена от Пловдив

Откриха тялото на издирваната 76-годишната Пенка Ангелова от Пловдив, съобщиха нейни близки в социалните мрежи.

Жената бе издирвана от над месец. Тя страдаше от тежка деменция.

"С огромна болка ви споделяме, че Пенка Ангелова беше намерена, но за съжаление починала!

Искаме да изразим дълбоката си и искрена благодарност към всички доброволци, полицията и хилядите непознати хора в социалните мрежи, които не останаха равнодушни и направиха всичко възможно да помогнат на семейството! Вашата човечност даде надежда в толкова труден момент", пишат близките на Ангелова в социалните мрежи.

Жената бе в неизвестност от 8 октомври. В издирването се включиха полицаи, близки, доброволци, следови кучета, както и дрон. Близо месец усилията не дадоха резултат.