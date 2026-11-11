Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

Опашка от кръводарители има в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“.

Огромен брой граждани се отзоваха на призива за помощ след трагедията вчера.

Още сутринта пред Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ) в София се изви дълга опашка, като десетки хора чакат извън двора на лечебното заведение, за да дарят безвъзмездно кръв.

Гражданите чакат навън въпреки лошото време и дъжда.

Акцията за доброволно кръводаряване се организира съвместно от Българския Червен кръст (БЧК), Столична община и НЦТХ. Инициативата ще продължи до 14:00 часа днес.

11 души загинаха и около 50 души бяха ранени при тежките инциденти вчера.