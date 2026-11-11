Възрастна жена е блъсната на кръстовище в Перник

Възрастна жена е блъсната от автомобил на кръстовище „Шахтьор“ в Перник.

Инцидентът е станал в 9:50 часа тази сутрин, съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

По думите му ранената е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник, където продължават медицинските прегледи за установяване на състоянието ѝ, предава БТА.

Шофьорът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите от пробите са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ.