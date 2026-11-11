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Нова тревога на "Тракия": Кадри показват затруднение на пътя към Пловдив

Нова тревога на "Тракия": Кадри показват затруднение на пътя към Пловдив
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Два сигнала за пътни инциденти на магистралата. При единия джип се е ударил в камион, а водачът е с леки наранявания

Нови сигнали за пътни инциденти на автомагистрала "Тракия" се появиха на 11 ноември, ден след тежките верижни катастрофи, при които загинаха 11 души.

В публикация във Facebook групата "Магистрала Тракия" шофьор предупреждава за опасност в района след Динката, преди Гелеменово, в посока Пловдив.

"Внимавайте! Преди Гелеменово, след Динката посока Пловдив", гласи предупреждението, публикувано от Иванина Стамова Борисова.

Към публикацията е приложена снимка, на която се виждат товарен автомобил, силно повредено превозно средство и множество разпилени отломки по пътното платно. Няколко души се намират в непосредствена близост до мястото на предполагаемия инцидент.

Междувременно говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов съобщи за пътнотранспортно произшествие при 81-82-рия километър на автомагистрала "Тракия", малко преди разклона за село Калугерово, в посока Бургас.

В този участък се извършват ремонтни дейности, поради което скоростта е ограничена, а движението се осъществява само в една лента.

По първоначална информация товарен автомобил е намалил скоростта си заради ограниченията, когато в задната му част се е ударил джип.

Според предварителните предположения водачът на джипа вероятно се е движил с несъобразена скорост и не е забелязал навреме въведените ограничения.

За щастие, при произшествието няма тежко пострадали. Шофьорът на джипа е получил охлузни и порезни рани.

Движението в участъка не е спряно, като полицейски екипи на място регулират преминаването на автомобилите.

Към момента не е потвърдено дали публикуваната снимка от района на Гелеменово показва същото произшествие, за което съобщават от полицията в Пазарджик, или става въпрос за отделен инцидент.

Новите сигнали идват на фона на трагедията от 10 ноември, когато при тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

На 11 ноември България отбелязва ден на национален траур в памет на загиналите.

Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание, особено в участъците с ремонтни дейности, да спазват ограниченията на скоростта и да поддържат безопасна дистанция.

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