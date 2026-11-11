Новини
Търси
Подкаст
Общество

Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София
АПИ

Отправят се предупреждения шофьорите да бъдат внимателни

Организацията на движението се променя в участъка от третия до първия километър на автомагистрала (АМ) „Тракия“ в Софийска област в платното в посока към столицата до 13 ноември заради частични ремонти на асфалтовата настилка. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, като превозните средства ще преминават в изпреварващата, добавиха от АПИ. 

Отправят се предупреждения шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания.

Актуалната пътна обстановка може да се следи от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на телефон 0700 130 20.

До 17:00 часа се променя организацията на движението в участъка от 84 до 86 км на АМ „Тракия“ в платното в посока Бургас заради ремонт на асфалта.

Още по темата

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Затварят тунел „Железница“ на магистрала „Струма“ в двете посоки

Затварят тунел „Железница“ на магистрала „Струма“ в двете посоки

Заради ремонт: Натоварен трафик по магистралата за ГКПП „Маказа“

Заради ремонт: Натоварен трафик по магистралата за ГКПП „Маказа“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Водещи

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

Курти настоя новото правителство на Сърбия да признае независимостта на Косово

  • Преди 1 минута
Мартин Георгиев напуска АЕК Атина още през зимата

Мартин Георгиев напуска АЕК Атина още през зимата

  • Преди 9 минути
Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

  • Преди 12 минути
Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Трима загинаха, след като автомобил се вряза в пешеходци в Лос Анджелис

Трима загинаха, след като автомобил се вряза в пешеходци в Лос Анджелис

  • Преди 19 минути
Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

Огромна опашка от кръводарители в София в помощ на ранените при катастрофите на АМ “Тракия“

  • Преди 27 минути
Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

Шампионката на „Уимбълдън" влезе в Топ 4 на финалите в женския тенис

  • Преди 32 минути
Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби

Украйна и Русия подновиха преговорите в Абу Даби

  • Преди 32 минути
Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

Сериозно затруднено е движението при моста към село Зимница, на автомагистрала „Тракия“

  • Преди 41 минути
Полша преговаря със САЩ за изграждане на постоянна американска военна база на своя територия

Полша преговаря със САЩ за изграждане на постоянна американска военна база на своя територия

  • Преди 45 минути
Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

Възстановено е движението по автомагистрала "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена

  • Преди 56 минути
Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Насекоми в спагетите? Потребителка публикува смущаващо видео от магазин

Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА

Салах обеща трофей на Трабзонспор преди гостуването на ЦСКА

  • Преди 1 час
Председателката на ЕП поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на "Тракия"

Председателката на ЕП поднесе съболезнования на България след верижните катастрофи на "Тракия"

  • Преди 1 час
Отпускат по 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“

Отпускат по 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на АМ „Тракия“

  • Преди 1 час