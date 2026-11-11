Заради ремонт на асфалта променят организацията на движението от 3-и до 1-и км на АМ „Тракия“ в посока София

Организацията на движението се променя в участъка от третия до първия километър на автомагистрала (АМ) „Тракия“ в Софийска област в платното в посока към столицата до 13 ноември заради частични ремонти на асфалтовата настилка. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, като превозните средства ще преминават в изпреварващата, добавиха от АПИ.

Отправят се предупреждения шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания.

Актуалната пътна обстановка може да се следи от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на телефон 0700 130 20.

До 17:00 часа се променя организацията на движението в участъка от 84 до 86 км на АМ „Тракия“ в платното в посока Бургас заради ремонт на асфалта.