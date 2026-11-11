ЕС затяга контрола върху интернет: нов закон ще защитава потребителите от онлайн манипулации

Европейският съюз подготвя нов Закон за цифровата справедливост, който цели да засили защитата на потребителите в интернет. Сред основните проблеми, към които ще бъдат насочени новите правила, са пристрастяващите механизми в социалните мрежи, липсата на контрол върху личните данни и подвеждащите условия при онлайн абонаментите, съобщава Deutsche Welle (DW).

Според проучвания на ЕС именно тези проблеми предизвикват най-голямо безпокойство сред европейските потребители.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че новото законодателство ще бъде насочено срещу интернет практики, които манипулират потребителите и ги задържат онлайн против тяхната воля.

„Със Закона за цифрова справедливост се борим с вредните интернет дизайни, които създават пристрастяване, непрозрачните договори, капаните за абонаменти и манипулациите“, посочи тя.

По думите ѝ сигурността в интернет трябва да бъде гарантирана още от самото начало, а не да се търсят решения едва след настъпването на вредите.

Инфлуенсърите също попадат под ударите на новите правила

За разлика от досегашните европейски регулации, които поставят акцент основно върху отговорността на големите технологични платформи, новият закон ще обхване и онлайн рекламата и дейността на инфлуенсърите.

Предвижда се платеното съдържание в социалните мрежи да бъде ясно обозначавано във всяка публикация. Инфлуенсърите няма да могат да отправят подвеждащи обещания, а рекламните послания не трябва да бъдат насочени към непълнолетни.

Германският евродепутат от Социалдемократическата партия Катарина Барли подкрепя по-строгите ограничения и подчертава, че пристрастяващите механизми засягат не само децата, но и възрастните потребители.

Онлайн измамите струват на европейците 8 млрд. евро

По данни на Европейската комисия проблемните онлайн бизнес практики са причинили загуби на потребителите в ЕС за около 8 млрд. евро през миналата година.

Сред примерите са първоначално обявени ниски цени, които се увеличават в последната стъпка от покупката, както и изкуствено завишени цени, използвани за създаване на привидно големи отстъпки.

Новите правила трябва да ограничат и подвеждащите съобщения за недостиг на стоки, като например твърденията, че от даден продукт са останали само две бройки, когато това не отговаря на действителността.

Има ли нужда ЕС от още един цифров закон?

Предложението обаче среща и критики. Част от бизнес организациите поставят въпроса дали новите ограничения са необходими, след като вече съществуват европейски регулации като Закона за цифровите услуги (DSA), Закона за цифровите пазари (DMA), Закона за изкуствения интелект и Директивата за правата на потребителите.

Евродепутатът от групата на Зелените Александра Гийзе смята, че новият закон може да подобри защитата на потребителите, ако действително ограничи влиянието на големите технологични компании и алгоритмите.

Тя обаче предупреждава за риск от обратен ефект, ако практики, които вече могат да бъдат санкционирани по силата на действащото законодателство, получат допълнителна свобода.

Според Гийзе особено важно е потребителите да имат реален избор какво съдържание да виждат и да не бъдат подлагани на манипулативни механизми.

Преговорите по Закона за цифровата справедливост навлизат в решаваща фаза. Очакванията са новите правила да станат правно обвързващи през 2029 г.