Новини
Търси
Подкаст
Свят

ЕС затяга контрола върху интернет: нов закон ще защитава потребителите от онлайн манипулации

ЕС затяга контрола върху интернет: нов закон ще защитава потребителите от онлайн манипулации
АР/БТА

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че новото законодателство ще бъде насочено срещу интернет практики, които манипулират потребителите и ги задържат онлайн против тяхната воля

Европейският съюз подготвя нов Закон за цифровата справедливост, който цели да засили защитата на потребителите в интернет. Сред основните проблеми, към които ще бъдат насочени новите правила, са пристрастяващите механизми в социалните мрежи, липсата на контрол върху личните данни и подвеждащите условия при онлайн абонаментите, съобщава Deutsche Welle (DW).

Според проучвания на ЕС именно тези проблеми предизвикват най-голямо безпокойство сред европейските потребители.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че новото законодателство ще бъде насочено срещу интернет практики, които манипулират потребителите и ги задържат онлайн против тяхната воля.

„Със Закона за цифрова справедливост се борим с вредните интернет дизайни, които създават пристрастяване, непрозрачните договори, капаните за абонаменти и манипулациите“, посочи тя.

По думите ѝ сигурността в интернет трябва да бъде гарантирана още от самото начало, а не да се търсят решения едва след настъпването на вредите.

Инфлуенсърите също попадат под ударите на новите правила

За разлика от досегашните европейски регулации, които поставят акцент основно върху отговорността на големите технологични платформи, новият закон ще обхване и онлайн рекламата и дейността на инфлуенсърите.

Предвижда се платеното съдържание в социалните мрежи да бъде ясно обозначавано във всяка публикация. Инфлуенсърите няма да могат да отправят подвеждащи обещания, а рекламните послания не трябва да бъдат насочени към непълнолетни.

Германският евродепутат от Социалдемократическата партия Катарина Барли подкрепя по-строгите ограничения и подчертава, че пристрастяващите механизми засягат не само децата, но и възрастните потребители.

Онлайн измамите струват на европейците 8 млрд. евро

По данни на Европейската комисия проблемните онлайн бизнес практики са причинили загуби на потребителите в ЕС за около 8 млрд. евро през миналата година.

Сред примерите са първоначално обявени ниски цени, които се увеличават в последната стъпка от покупката, както и изкуствено завишени цени, използвани за създаване на привидно големи отстъпки.

Новите правила трябва да ограничат и подвеждащите съобщения за недостиг на стоки, като например твърденията, че от даден продукт са останали само две бройки, когато това не отговаря на действителността.

Има ли нужда ЕС от още един цифров закон?

Предложението обаче среща и критики. Част от бизнес организациите поставят въпроса дали новите ограничения са необходими, след като вече съществуват европейски регулации като Закона за цифровите услуги (DSA), Закона за цифровите пазари (DMA), Закона за изкуствения интелект и Директивата за правата на потребителите.

Евродепутатът от групата на Зелените Александра Гийзе смята, че новият закон може да подобри защитата на потребителите, ако действително ограничи влиянието на големите технологични компании и алгоритмите.

Тя обаче предупреждава за риск от обратен ефект, ако практики, които вече могат да бъдат санкционирани по силата на действащото законодателство, получат допълнителна свобода.

Според Гийзе особено важно е потребителите да имат реален избор какво съдържание да виждат и да не бъдат подлагани на манипулативни механизми.

Преговорите по Закона за цифровата справедливост навлизат в решаваща фаза. Очакванията са новите правила да станат правно обвързващи през 2029 г.

Още по темата

Европейската комисия с критики към Сърбия и Северна Македония в доклада за Западните Балкани

Европейската комисия с критики към Сърбия и Северна Македония в доклада за Западните Балкани

Европейската комисия предлага нови правила за връщането на мигранти от ЕС

Европейската комисия предлага нови правила за връщането на мигранти от ЕС

Урсула фон дер Лайен от Варна: За да има мир, трябва да сме силни

Урсула фон дер Лайен от Варна: За да има мир, трябва да сме силни

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Преговорите между Украйна и Русия приключиха с размяна на военнопленници

Преговорите между Украйна и Русия приключиха с размяна на военнопленници

Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Насилие в семейство в Троян: 34-годишен мъж е задържан след сигнал през нощта

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

Бомбени заплахи по имейл доведоха до евакуацията на 300 училища в Италия

Водещи

Пестенето от пътна безопасност застрашава човешки животи, предупреждава експерт

Пестенето от пътна безопасност застрашава човешки животи, предупреждава експерт

  • Току-що
Преговорите между Украйна и Русия приключиха с размяна на военнопленници

Преговорите между Украйна и Русия приключиха с размяна на военнопленници

  • Преди 2 минути
Тони Кроос не вярва в шансовете на Барселона за Шампионската лига

Тони Кроос не вярва в шансовете на Барселона за Шампионската лига

  • Преди 3 минути
Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Кръводарителската вълна след трагедията на „Тракия“ препълни центъра по хематология

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

Пол Скоулс посочи къде би заиграл Холанд при изпадане на Манчестър Сити

  • Преди 19 минути
Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

Вучич ще бойкотира президентските избори в Сърбия

  • Преди 27 минути
Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

Директорът на болницата в Сливен пред ТАРАЛЕЖ: Един човек е с опасност за живота след катастрофата на "Тракия", 16 остават за лечение

  • Преди 28 минути
Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

Директор в БФС: Искаме да използваме позитивната инерция от Люксембург

  • Преди 33 минути
Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

Надал призова за промяна в ранглистата на АТП и разкритикува дългите турнири

  • Преди 35 минути
Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

Москва предлага договори за взаимно ненападение с отделни държави от НАТО

  • Преди 37 минути
АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

АПИ подготвя нова система за управление на трафика по магистралите след трагедията на „Тракия“

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

Г-7 обеща допълнителна финансова и военна подкрепа за Украйна

  • Преди 50 минути
Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

Барселона на Ханзи Флик знае как да страда

  • Преди 50 минути
ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

ЦСКА увековечи първите си шампиони с паметник пред “Българска армия”

  • Преди 51 минути
Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга

Шофьор блъсна 61-годишен мъж в село Бутово и избяга