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Евростат: България е трета в ЕС по дял на хората, които не могат да покрият неочакван разход

Евростат: България е трета в ЕС по дял на хората, които не могат да покрият неочакван разход
Pixabay

Над 42% от българите нямат достатъчен финансов резерв, а близо всеки пети изпитва затруднения с редовните си плащания

България е на трето място в Европейския съюз по дял на населението, което не може да посрещне неочакван финансов разход. През 2025 г. 42,4% от българите са били в подобна ситуация, показват данни на Евростат, публикувани на 11 ноември 2026 г.

По-висок дял е отчетен единствено в Гърция (50,5%) и Латвия (43,7%). Това означава, че повече от четирима на всеки десет българи не разполагат с достатъчен финансов резерв при възникване на непредвидени разходи.

Разликата със средното равнище за Европейския съюз е значителна. В ЕС 29,2% от населението изпитва подобни затруднения, което е с 13,2 процентни пункта по-малко спрямо България.

На европейско ниво се наблюдава подобрение. През 2024 г. делът е бил 30%, а спрямо 2015 г. е намалял с 8,2 процентни пункта.

Най-добри резултати по този показател отчитат Нидерландия с 15,3%, както и Малта и Чехия с по 18,7%.

Проблемът в България не се ограничава само до липсата на спестявания. Според Евростат през 2025 г. 18,2% от населението е имало просрочени задължения по ипотека или наем, комунални услуги или покупки на изплащане.

За сравнение, средният дял в ЕС е 9,2%, а в Гърция достига 41,8%.

Особено уязвими се оказват многодетните семейства. В България 33,2% от хората, живеещи в домакинства с двама възрастни и три или повече деца, имат просрочени плащания. В Гърция този показател достига 48,3%.

Интересна особеност е, че едва 0,8% от населението на България има просрочени плащания конкретно по ипотечни кредити или наеми. Когато обаче се включат сметките за комунални услуги и покупките на изплащане, делът нараства до 18,2%.

Данните показват, че финансовите затруднения на българските домакинства са свързани не само с големите задължения, но и с покриването на ежедневните разходи.

Докато в Европейския съюз като цяло способността на гражданите да посрещат непредвидени финансови ситуации постепенно се подобрява, България остава сред трите държави с най-висок дял на финансово уязвимото население.

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