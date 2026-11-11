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Разследването на трагедията на "Тракия" стигна до АПИ: Прокуратурата изисква документите за пътя

Разследването на трагедията на "Тракия" стигна до АПИ: Прокуратурата изисква документите за пътя
стопкадър/бтв

Над 50 свидетели са разпитани, иззети са 20 автомобила, а експертизи ще установяват състоянието на пътя и причините за катастрофите

Окръжната прокуратура в Ямбол изиска от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) цялостната документация за въвеждането в експлоатация и ремонтите на участъка от автомагистрала "Тракия", където на 10 ноември станаха тежките верижни катастрофи. При трагедията загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Разследващите вече са взели проби от асфалтовата настилка, за да бъде изследвано сцеплението на пътя.Въз основа на резултатите и документацията от АПИ ще бъде назначена строителнотехническа експертиза, която да установи състоянието на участъка.

По информация на прокуратурата до момента са разпитани над 50 свидетели. Продължават разпитите на пострадали, настанени в лечебни заведения, чието здравословно състояние позволява да дадат показания.

Предстои и повторен разпит на румънския гражданин, задържан по Закона за МВР. Сред превозните средства, иззети за допълнителни огледи, е и управляваната от него товарна композиция.

В хода на разследването са извършени шест огледа на местопроизшествието с помощта на технически средства, включително дрон. Иззети са общо 20 моторни превозни средства, за които се смята, че имат съществено участие в произшествията.

Извършен е оглед на телата на загиналите и са назначени съдебномедицински експертизи. Предстои изготвянето на експертизи и за всички пострадали при катастрофите.

Разследващите са изискали информация и от компетентните институции, за да установят с точност метеорологичните условия към момента на инцидентите.

Предстои назначаването на автотехническа експертиза, която да изясни механизма на възникване на катастрофите. Ще бъде изготвена и комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи причинно-следствената връзка между произшествията, смъртта на 11 души и нараняванията на останалите пострадали.

Първоначално досъдебното производство е образувано от служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура.

Впоследствие, по искане на наблюдаващия прокурор, разследването е възложено на Националната следствена служба (НСлС) с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор.

Причината е особената фактическа и правна сложност на случая, която налага участието на следователи с висока квалификация и опит в разследването на подобни произшествия.

По случая работят десет следователи от Националната следствена служба и трима криминалисти.

От прокуратурата уточняват, че след изготвянето на комплексната експертиза ще бъде преценено дали има основания конкретни лица да бъдат привлечени към наказателна отговорност.

Към момента причините за тежките катастрофи не са окончателно установени. Разследването трябва да изясни както действията на участниците в движението, така и влиянието на метеорологичните условия и състоянието на пътната инфраструктура.

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