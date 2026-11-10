Новини
Търси
Подкаст
Общество

Диана Русинова: Първият сблъсък на „Тракия“ може да е заради спрял в активната лента румънски ТИР

Диана Русинова: Първият сблъсък на „Тракия“ може да е заради спрял в активната лента румънски ТИР
Снимка: БТА

Тя изказа предположение, че последвалата верижна катастрофа в насрещното платно е провокирана от водачи, които са намалили скоростта или са спрели напълно, за да помогнат или да снимат инцидента

Днешният тежък инцидент на автомагистрала „Тракия“ е следствие от комбинация между опасни метеорологични условия, шофьорски грешки, занижен контрол и липса на модерни системи за ранно известяване. Това стана ясно от думите на председателя на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, която анализира ситуацията в ефира на НОВА ТВ.

По нейни данни в основата на първоначалния удар в посока Бургас стои румънски тир, спрял в активната лента по неизяснени до момента причини. Русинова изказа предположение, че последвалата верижна катастрофа в насрещното платно е провокирана от водачи, които са намалили скоростта или са спрели напълно, за да помогнат или да снимат инцидента.

Експертът постави ключов акцент върху липсата на електронни информационни портали над платното, които биха могли да накарат шофьорите да намалят скоростта навреме.

Тя разкри детайли за системното забавяне на тази технология у нас. „Два пъти сме били на крачка да изградим такава система и това не се е случило“, подчерта Русинова, обяснявайки, че първият договор за такива табла е прекратен през 2022 г., а втората обществена поръчка от 2025 г. е била отменена през лятото на 2026 г. от сегашното ръководство на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Русинова изрично оспори твърденията, че камерите на ТОЛ системата могат да заменят специализираните метеорологични датчици. „Тол камерата има една-единствена задача – да следи за нарушения и да събира пътни такси“, категорична бе тя, допълвайки, че липсата на автоматизирани сензори не позволява на операторите да преценят кога видимостта е критично паднала. „Трябва да има нещо, което да ни каже, че има мъгла“, обобщи тя.

Като друг сериозен проблем Русинова посочи хроничното недофинансиране на АПИ и липсата на паркинги за тежкотоварни камиони. Според нея шофьорите на тирове нерядко спират за почивка директно в активните ленти на магистралата поради липса на алтернатива, а слабият контрол увеличава рисковете. Тя завърши с песимистична равносметка за състоянието на сигурността по българските пътища: „С тези сили и средства, с които разполагаме, и с това, което сме изградили или не сме изградили, нямаше какво друго да се направи“.

Вследствие на верижната катастрофа с участието на над 80 превозни средства в ранните часове на 10 ноември, утрешният 11 ноември е обявен за ден на национален траур в България.

Още по темата

Експерт предупреди за опасността от гъстата мъгла на "Тракия": "Дори 25 км/ч са много"

Експерт предупреди за опасността от гъстата мъгла на "Тракия": "Дори 25 км/ч са много"

Демерджиев: Днес мнозина се опитаха да политизират трагедията на АМ "Тракия"

Демерджиев: Днес мнозина се опитаха да политизират трагедията на АМ "Тракия"

Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите на „Тракия“ ще продължи до петък

Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите на „Тракия“ ще продължи до петък

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите на „Тракия“ ще продължи до петък

Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите на „Тракия“ ще продължи до петък

След авария в електропреносната мрежа производството в „Лукойл Нефтохим Бургас“ се нормализира

След авария в електропреносната мрежа производството в „Лукойл Нефтохим Бургас“ се нормализира

Тенчо Тенев: Хората в колите не са имали шанс да оживеят между камионите

Тенчо Тенев: Хората в колите не са имали шанс да оживеят между камионите

Вълна от съпричастност: Опашки от кръводарители се извиха в Пловдив

Вълна от съпричастност: Опашки от кръводарители се извиха в Пловдив

Фалшиви имейли от името на МВР: Сигнал до ТАРАЛЕЖ разкрива подозрителни уведомления

Фалшиви имейли от името на МВР: Сигнал до ТАРАЛЕЖ разкрива подозрителни уведомления

Водещи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който обещанието трябва да получи срок

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който обещанието трябва да получи срок

  • Преди 3 минути
Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

Ангел Найденов: Посещението на председателя на ЕК в България е сигнал за сериозността на ситуацията в Черно море

Балкан Ботевград записа шеста загуба в Еврокъп

Балкан Ботевград записа шеста загуба в Еврокъп

Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите на „Тракия“ ще продължи до петък

Кръводарителската акция в Бургас в помощ на пострадалите на „Тракия“ ще продължи до петък

Александър Вучич ще бъде разпитан като свидетел по делото за пране на пари срещу наркобос

Александър Вучич ще бъде разпитан като свидетел по делото за пране на пари срещу наркобос

  • Преди 16 минути
Диана Русинова: Първият сблъсък на „Тракия“ може да е заради спрял в активната лента румънски ТИР

Диана Русинова: Първият сблъсък на „Тракия“ може да е заради спрял в активната лента румънски ТИР

  • Преди 17 минути
Никола Цолов получава нов шанс да кара болид от Формула 1

Никола Цолов получава нов шанс да кара болид от Формула 1

  • Преди 21 минути
Асен Букарев за "Спортен Таралеж": Дербито Левски-ЦСКА е по-важно от трофей

Асен Букарев за "Спортен Таралеж": Дербито Левски-ЦСКА е по-важно от трофей

  • Преди 29 минути
Украйна поиска от САЩ ускорени доставки на ракети-прехващачи заради руските атаки

Украйна поиска от САЩ ускорени доставки на ракети-прехващачи заради руските атаки

  • Преди 30 минути
Великобритания дава 107 млн. евро за ИИ и дронове срещу руски подводници

Великобритания дава 107 млн. евро за ИИ и дронове срещу руски подводници

  • Преди 37 минути
Рубио призова Г-7 да помогне за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток

Рубио призова Г-7 да помогне за защитата на корабоплаването в Ормузкия проток

  • Преди 44 минути
Стефано Сенси е №1 по асистенции в Лигата на конференциите

Стефано Сенси е №1 по асистенции в Лигата на конференциите

  • Преди 53 минути
Украйна и Русия може да направят нов мащабен обмен на военнопленници след преговорите в Абу Даби

Украйна и Русия може да направят нов мащабен обмен на военнопленници след преговорите в Абу Даби

  • Преди 55 минути
След авария в електропреносната мрежа производството в „Лукойл Нефтохим Бургас“ се нормализира

След авария в електропреносната мрежа производството в „Лукойл Нефтохим Бургас“ се нормализира

Експерт предупреди за опасността от гъстата мъгла на "Тракия": "Дори 25 км/ч са много"

Експерт предупреди за опасността от гъстата мъгла на "Тракия": "Дори 25 км/ч са много"

  • Преди 1 час