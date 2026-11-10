Диана Русинова: Първият сблъсък на „Тракия“ може да е заради спрял в активната лента румънски ТИР

Днешният тежък инцидент на автомагистрала „Тракия“ е следствие от комбинация между опасни метеорологични условия, шофьорски грешки, занижен контрол и липса на модерни системи за ранно известяване. Това стана ясно от думите на председателя на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, която анализира ситуацията в ефира на НОВА ТВ.

По нейни данни в основата на първоначалния удар в посока Бургас стои румънски тир, спрял в активната лента по неизяснени до момента причини. Русинова изказа предположение, че последвалата верижна катастрофа в насрещното платно е провокирана от водачи, които са намалили скоростта или са спрели напълно, за да помогнат или да снимат инцидента.

Експертът постави ключов акцент върху липсата на електронни информационни портали над платното, които биха могли да накарат шофьорите да намалят скоростта навреме.

Тя разкри детайли за системното забавяне на тази технология у нас. „Два пъти сме били на крачка да изградим такава система и това не се е случило“, подчерта Русинова, обяснявайки, че първият договор за такива табла е прекратен през 2022 г., а втората обществена поръчка от 2025 г. е била отменена през лятото на 2026 г. от сегашното ръководство на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Русинова изрично оспори твърденията, че камерите на ТОЛ системата могат да заменят специализираните метеорологични датчици. „Тол камерата има една-единствена задача – да следи за нарушения и да събира пътни такси“, категорична бе тя, допълвайки, че липсата на автоматизирани сензори не позволява на операторите да преценят кога видимостта е критично паднала. „Трябва да има нещо, което да ни каже, че има мъгла“, обобщи тя.

Като друг сериозен проблем Русинова посочи хроничното недофинансиране на АПИ и липсата на паркинги за тежкотоварни камиони. Според нея шофьорите на тирове нерядко спират за почивка директно в активните ленти на магистралата поради липса на алтернатива, а слабият контрол увеличава рисковете. Тя завърши с песимистична равносметка за състоянието на сигурността по българските пътища: „С тези сили и средства, с които разполагаме, и с това, което сме изградили или не сме изградили, нямаше какво друго да се направи“.

Вследствие на верижната катастрофа с участието на над 80 превозни средства в ранните часове на 10 ноември, утрешният 11 ноември е обявен за ден на национален траур в България.