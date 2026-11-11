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Сърбия изказа съболезнования на България за жертвите от катастрофите на АМ „Тракия“

Сърбия изказа съболезнования на България за жертвите от катастрофите на АМ „Тракия“
БТА

Белград изрази съчувствие към семействата на загиналите и пожела бързо възстановяване на ранените

Министерството на външните работи на Сърбия изрази съболезнования на България за жертвите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

„Дълбоко сме натъжени от трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“ в България, който отне човешки животи и остави много други хора ранени“, се посочва в публикация на сръбското външно министерство в социалната мрежа X.

От ведомството поднасят искрените си съболезнования на семействата на загиналите и изразяват подкрепа към всички засегнати от трагедията.

Сърбия пожелава бързо възстановяване на пострадалите при тежките пътни инциденти.

 
 
 

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