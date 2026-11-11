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Петкратен олимпийски шампион се кандидатира за президент на Франция

Петкратен олимпийски шампион се кандидатира за президент на Франция
БТА

Джудо легендата Теди Ринер се впуска в битката за Елисейския дворец

Джудо легендата Теди Ринер направи изненадващ ход, с който привлече вниманието не само на спортната общественост, но и на цяла Франция. 37-годишният французин обяви, че ще участва в президентската надпревара през 2027 година, като представи решението си чрез видеообръщение в социалните мрежи и интервю за френското издание Le Parisien.

„Казвам се Теди Ринер и ви заявявам очи в очи - аз съм кандидат за президентските избори“, обяви легендарният спортист. Слоганът на кампанията му е „Франция, която искаме“, а основната му цел е да преодолее политическите и обществените разделения в страната. „Не съм нито отдясно, нито отляво. Искам да бъда президентът, който обединява“, заяви Ринер.

От татамито към Елисейския дворец

Ринер е сред най-успешните спортисти в историята на френския спорт. Той има пет олимпийски златни медала и впечатляващите 11 световни титли, превръщайки се в истинска национална икона. Сега обаче пред него стои предизвикателство, което няма нищо общо със спортните състезания. Французинът признава, че е обезпокоен от социалното напрежение, икономическите трудности и липсата на перспектива за младите хора.

„Не мога да приема да чувам от младите, както и от по-възрастните, че днес е трудно човек да си представи бъдещето“, коментира олимпийският шампион. Той признава, че няма политически опит и очаква критики за решението си, но е категоричен, че възнамерява да стигне докрай в президентската надпревара.

Няма да се отказва от спорта

Любопитното е, че Ринер не възнамерява да сложи край на спортната си кариера заради политическите амбиции. Той дори не изключва възможността да участва на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, ако бъде избран за президент и обстоятелствата го позволяват.

За да бъде допуснат до изборите, французинът трябва да събере необходимите 500 подписа на избрани представители. Кандидатурата му вече предизвика широк обществен отзвук, а настоящият президент Еманюел Макрон приветства решението му да се включи в политическия дебат.

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