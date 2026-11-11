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Областният управител на Ямбол отмени обявеното частично бедствено положение в три общини

Областният управител на Ямбол отмени обявеното частично бедствено положение в три общини
БТА

Частичното бедствено положение беше въведено от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков отмени обявеното вчера с негова заповед частично бедствено положение за общините Ямбол, Тунджа и Стралджа. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Ямбол, предава БТА.

Режимът бе въведен заради катастрофите на магистрала „Тракия” с 11 загинали и над 50 ранени.

Частичното бедствено положение беше въведено от 7:30 часа на 10 ноември 2026 г., минути след постъпилия сигнал за тежки пътни инциденти в участък на магистралата в района на област Ямбол.

Решението беше продиктувано от създадената ситуацията и значителните имуществени вреди вследствие на пътнотранспортни произшествия на магистрала „Тракия", бяха аргументите на областния управител във вчерашния ден.

Със заповедта бяха разпоредени мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от катастрофите, своевременно оповестяване на населението чрез националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT, привеждане в готовност и осигуряване на необходимата техника и човешки ресурси.

На брифинг за журналисти тази сутрин при км 281 на магистралата областният управител на Ямбол обобщи извършените спасителни действия с участието на служители на полицията, огнеборци, екипи на спешната помощ, военнослужещи, доброволци от Българския Червен Кръст и др.

Автомобилите на спешната помощ са реагирали в рамките на десет минути от получаването на сигнала за инцидента, разказа той. Полицията също са били на място и те в рамките на няколко минути, и са започнали да помагат за евакуацията на пострадалите хора. Беше направена организация на движението, за да може линейките да достигнат до пострадалите, посочи още областният управител.

 

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