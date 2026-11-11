Таксиметрови шофьори искат спиране на незаконните превози чрез мобилни приложения

Таксиметрови шофьори настояват държавата да предприеме незабавни мерки срещу незаконните превози, предлагани чрез мобилни приложения.

Представители на бранша се събраха днес пред Националния стадион „Васил Левски“ в София с искане за по-строг контрол върху онлайн платформите, съобщи председателят на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков, цитиран от БТА.

Заради обявения национален траур автомобилното шествие, планирано като част от протестните действия, е отменено.

Водачите обаче са провели събрание, на което са заявили исканията си. От синдиката настояват компетентните институции да задействат законовите процедури за преустановяване на дейността на платформите, чрез които според тях се извършват нерегламентирани превози.

Днес организацията е внесла официално искане в Комисията за регулиране на съобщенията за предприемане на действия съгласно европейското и българското законодателство. Документът е изпратен с копия до министъра на транспорта и други компетентни институции. Синдикатът ще потърси и съдействие от министър-председателя Румен Радев.

Таксиметровите шофьори настояват още да бъдат установени всички участници в дейността на платформите: организатори, диспечери и изпълнители, да се изчислят нанесените щети и да бъдат наложени предвидените в закона санкции. По думите на Цветков според организацията тази дейност вече има белези на организирана престъпност.

От синдиката заявяват, че запазват протестната си готовност.