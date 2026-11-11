Откриха мъртъв 40-годишен мъж край пернишкото село Дивотино

40-годишен мъж е открит мъртъв в местност край пернишкото село Дивотино. По първоначални данни се предполага, че става въпрос за самоубийство с огнестрелно оръжие.

Тялото е намерено във вторник около обяд, като на място са изпратени служители на Областната дирекция на МВР в Перник.

При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са установени следи от насилие.

Тялото е транспортирано до отделението по съдебна медицина в Перник, където ще бъде извършена аутопсия за установяване на точната причина за смъртта.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура.

Разследването продължава, като се изясняват всички обстоятелства около смъртта на мъжа.