Откриха мъртъв 40-годишен мъж край пернишкото село Дивотино
По първоначални данни се предполага самоубийство с огнестрелно оръжие, прокуратурата разследва случая
40-годишен мъж е открит мъртъв в местност край пернишкото село Дивотино. По първоначални данни се предполага, че става въпрос за самоубийство с огнестрелно оръжие.
Тялото е намерено във вторник около обяд, като на място са изпратени служители на Областната дирекция на МВР в Перник.
При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са установени следи от насилие.
Тялото е транспортирано до отделението по съдебна медицина в Перник, където ще бъде извършена аутопсия за установяване на точната причина за смъртта.
По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура.
Разследването продължава, като се изясняват всички обстоятелства около смъртта на мъжа.