Килиан Мбапе пропуска суперсблъсъка Италия - Франция

Капитанът на Франция Килиан Мбапе пропусна днешната тренировка на тима. От лагера на „петлите” обявиха, че той няма контузия. Според „Екип” обаче нападателят има лек проблем с мускул на бедрото. Авторитетното френско издание твърди, че е малко вероятно звездата на Реал Мадрид да играе срещу Италия в четвъртък, но ще бъде на линия за двубоя срещу Турция в неделя.

Двоен удар за Франция преди мачовете от Лигата на нациите

Мбапе имаше проблеми и по време на предишния лагер на Франция. Той получи контузия срещу Турция в мач, в който откри резултата. Тогава Зинедин Зидан го използва като ляво крило. В отсъствието на контузения Усман Дембеле се очаква Килиан отново да играе като централен нападател.

Пред Франция предстоят два важни двубоя в Лигата на нациите. На 12 ноември тимът гостува на Италия на стадион „Сан Сиро“ в Милано, а три дни по-късно приема Турция. Победа срещу италианците би била сериозна крачка към затвърждаване на първото място в групата и класиране за следващата фаза на турнира.