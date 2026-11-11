Роботи на Google навлизат във фабриките на Mercedes-Benz: Новият изкуствен интелект постига 96% успеваемост

Google DeepMind представи нов модел изкуствен интелект за управление на роботи – Gemini Robotics 2.5, който вече е изпитан в реални производствени условия. В сътрудничество с Mercedes-Benz и американската компания Apptronik хуманоидните роботи Apollo 2 са сортирали и подготвяли автомобилни компоненти с отчетена успеваемост от 96%.

Новата технология е разработена, за да позволи на роботите да изпълняват разнообразни физически задачи, без да разчитат единствено на предварително програмирани движения. Моделът беше официално представен на 10 ноември 2026 г.

За разлика от традиционните индустриални машини, които изпълняват строго определени операции, Gemini Robotics 2.5 може да разпознава предмети, да разбира инструкции и да променя действията си според обстановката. По данни на Google системата е тествана с повече от 200 различни задачи – от ежедневни дейности до сложни промишлени операции.

Хуманоидни роботи работят на производствени линии на Mercedes-Benz

Един от основните акценти в проекта е партньорството с германския автомобилен производител Mercedes-Benz. За изпитанията са използвани роботите Apollo 2, разработени от американската компания Apptronik.

Тестовете са проведени на действащи производствени линии в Кечкемет, Унгария, и Зинделфинген, Германия.

Роботите е трябвало да вземат метални автомобилни компоненти от големи контейнери и да ги разпределят в отделни съдове в точната последователност, необходима за последващото сглобяване на автомобилите.

Тази операция, известна като комплектоване, изисква разпознаване на различните части, прецизно хващане и правилно позициониране. Според Google DeepMind в пилотния тест роботите са постигнали 96% успеваемост.

Как работи Gemini Robotics 2.5?

Новият модел принадлежи към категорията VLA (Vision-Language-Action), която обединява три основни способности – зрение, разбиране на език и физическо действие.

Чрез камерите роботът получава информация за заобикалящата го среда. Изкуственият интелект анализира предметите, тяхното положение и поставените инструкции, след което определя какви движения трябва да извършат ръцете и пръстите му.

Така, ако дадена автомобилна част се намира на различно място от очакваното, роботът може самостоятелно да промени начина, по който я достига и хваща, вместо да повтаря механично предварително зададена операция.

Именно способността за адаптация към променящи се условия е сред най-важните предизвикателства пред съвременната роботика.

Роботите могат да връзват панделки и да работят с деликатни предмети

Освен индустриалните изпитания Google DeepMind е провела и лабораторни тестове за проверка на прецизността на системата.

Сред задачите са били връзване на панделка на подарък, използване на кухненски щипки и прехвърляне на малки количества течност с пипета.

Подобни действия изискват фина координация и контрол върху силата на захващане. Особено трудно е боравенето с меки и гъвкави материали, чиято форма се променя при допир.

Според публикуваните от компанията резултати производителността на модела е била между 30 и 100% по-висока спрямо предишни тествани системи в зависимост от конкретната задача. При някои операции е отчетено и намаляване на времето за изпълнение с 20 до 30%.

Безопасността остава основно предизвикателство

Работата на хуманоидни роботи в непосредствена близост до хора поставя сериозни изисквания към тяхната безопасност.

Затова Gemini Robotics 2.5 включва механизми за разпознаване на физически опасности и адаптиране на движенията при наличие на препятствия или хора.

Google DeepMind съобщава и за нова система за проверка на сигурността, наречена ASIMOV-Jailbreak. Тя е предназначена да установи дали роботизираният изкуствен интелект може да бъде подведен да изпълни опасни инструкции.

Това е особено важно при физическите машини, тъй като евентуална грешка може да доведе до материални щети или наранявания.

Ще заменят ли хуманоидните роботи работниците?

Развитието на подобни технологии поставя въпроса за бъдещето на заетостта в промишлеността.

Компаниите, участващи в проекта, посочват, че първоначалната цел е автоматизирането на физически натоварващи, монотонни и повтарящи се операции. Сред тях са сортирането, пренасянето и подреждането на компоненти.

Това би позволило на квалифицираните работници да се съсредоточат върху по-сложни производствени дейности.

Въпреки отчетените резултати обаче роботите все още не са готови да управляват самостоятелно цели производствени линии. Успеваемостта от 96% се отнася до конкретен пилотен тест и не гарантира същите резултати във всяка производствена среда.

Сред останалите пречки пред масовото внедряване са цената на оборудването, необходимостта от поддръжка, безопасността и възможността машините да работят надеждно в продължение на дълги периоди.

Следващата стъпка на изкуствения интелект е във физическия свят

Досега развитието на изкуствения интелект беше свързвано основно със създаването на текстове, обработката на изображения, анализа на данни и дигиталните асистенти.

Gemini Robotics 2.5 показва друга посока – използването на AI за управление на физически машини, които могат да взаимодействат с реалната среда.

Технологията има потенциално приложение не само в автомобилната промишленост, но и в логистиката, складовото стопанство и други производствени сектори.

Засега системата се предоставя на избрани партньори от роботичната индустрия. Предстои да стане ясно доколко успешно ще може да бъде използвана в мащабни производства и дали икономическите ползи ще оправдаят разходите за внедряването ѝ.