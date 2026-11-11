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Мая Манолова: Хората искат парно и топла вода, а не обяснения за забавени ремонти

Мая Манолова: Хората искат парно и топла вода, а не обяснения за забавени ремонти
БТА

Председателят на КЗП предупреди "Топлофикация София" за колективни искове, ако не изплати дължимите неустойки на засегнатите потребители

"Хората искат това, на което имат право – да имат парно и топла вода." Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова по време на изслушването на директора на "Топлофикация София" Петър Петров в комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет.

Заседанието беше свикано заради множеството аварии, които оставиха жители на столицата без отопление и топла вода, предимно в източните квартали.

Манолова поиска конкретен график за възстановяване на топлоподаването и предупреди, че ако дружеството не изплати дължимите неустойки, ще бъдат заведени колективни искове.

По думите ѝ компенсациите трябва да бъдат коректно отразени във фактурите за ноември, които потребителите ще получат през декември.

Председателят на КЗП припомни, че дружеството е длъжно да има готовност за предоставяне на отопление от 1 октомври до 30 април. Според нея финансовите затруднения, забавените обществени поръчки и ремонтните дейности не могат да бъдат оправдание пред потребителите.

Манолова обвини ръководството на "Топлофикация София" в опит да представя авариите като планови ремонти или профилактика, за които според нея не се дължат неустойки.

Тя определи обясненията на Петър Петров като "еквилибристика" и предупреди, че ако се направи опит за некоректно отчитане на времето, през което абонатите са останали без парно и топла вода, гражданите могат да потърсят правата си по съдебен път.

Председателят на КЗП беше категорична, че столичани не трябва да понасят последствията от липсата на средства за поддръжка на топлопреносната мрежа.

Манолова се противопостави и на идеята за отдаване на "Топлофикация София" на концесия.

"Хората не искат и да чуват за концесия", заяви тя и предупреди, че евентуалният концесионер ще трябва да покрива разходи по кредити и да реализира печалба, което според нея в крайна сметка ще бъде платено от столичани.

Тя посочи, че част от потребителите дори подозират, че продължителните ремонти могат да имат връзка с плановете за бъдещето на общинското дружество.

Манолова настоя кметът Васил Терзиев и ръководството на Столичния общински съвет да се намесят в решаването на финансовите проблеми на "Топлофикация София".

Според нея настоящото ръководство не успява да предоговори лихвите по задълженията на дружеството, включително тези към "Булгаргаз".

"Вие тази газ, която наистина е поскъпнала, също не я плащате", обърна се Манолова към директора на "Топлофикация София".

Тя разкритикува и липсата на представители на Столичната община при обсъжданията на цените и общите условия на енергийните дружества в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Според председателя на КЗП основният приоритет трябва да бъде възстановяването на услугите и гарантирането на правата на потребителите, а не оправдаването на натрупаните проблеми в дружеството.

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