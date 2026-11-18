Антонио Конте остави отворена възможността отново да застане начело на Ювентус. Бившият футболист и треньор на клуба призна, че чувства историята си с “бианконерите” като незавършена, макар да не знае кога би могъл да се върне.

“Мисля, че рано или късно ще трябва да затворя кръга с Ювентус. Не знам дали това ще се случи след 1, 10 или 15 години, но съм наясно, че имам недовършена работа в клуба”, заяви Конте в откъс от интервю за Cronache di Spogliatoio, което ще бъде публикувано в петък.

Конте изведе Ювентус до три поредни титли в Серия А между 2011 и 2014 г. По думите му след раздялата са се появили две конкретни възможности да поеме отбора отново, но ръководството е избрало други специалисти.

“Първата беше, когато клубът избра Маурицио Сари. Тогава бях без отбор и в крайна сметка отидох в Интер. Втората беше при пристигането на Кристиано Джунтоли, който обаче реши да се фокусира върху Тиаго Мота. В този случай аз се озовах в Наполи”, разказа той.

Италианецът обясни, че за подобно завръщане трябва едновременно той да бъде свободен и Ювентус да търси треньор. Разговори между двете страни е имало още през 2009 г., когато Конте гледал финала на Шампионската лига в Рим в компанията на клубното ръководство.

След срещата го попитали каква схема би използвал. Конте предложил 4-2-4, но получил отговор, че новопривлеченият Диего предпочита 4-3-1-2.

“Щом един играч определя схемата, то тогава не съм подходящият треньор за тази работа. Затова клубът взе друго решение”, спомни си Конте.