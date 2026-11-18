Българските граждани ще могат да използват документите си за самоличност в електронен вид и да получават административни услуги директно през мобилните си телефони. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев пред БНТ по повод одобрения от правителството законопроект за въвеждане на Европейския цифров портфейл.

"Накратко, това са вашите документи за самоличност в електронен вид", обясни министърът.

Василев подчерта, че използването на цифровия портфейл ще бъде изцяло доброволно. Всеки гражданин сам ще решава дали да се възползва от услугата, която има за цел да улесни комуникацията с държавната администрация и да спести време при извършването на електронни услуги.

По думите му необходимото законодателство трябва да бъде прието до края на 2026 г., след което ще започне въвеждането на портфейла. Допълнителна информация е публикувана на сайта wallet.gov.bg.

Министърът коментира и разкритата кибершпионска операция, при която от български държавни системи са били извлечени над 130 гигабайта информация.

Според него от 2021 г. няколко международни хакерски групи са имали достъп до системи на министерства, държавни агенции и общини. Сред засегнатата информация е имало и документи, обменяни в Министерския съвет.

"Пет години българската държава, за съжаление, е била разграден двор", заяви Василев.

Той уточни, че към момента няма данни за изтичане на класифицирана информация или лични данни на български граждани. Една от разглежданите хипотези е, че зад операцията стоят чужди държави, но това все още не е установено.

По думите на министъра достъпът на хакерите вече е прекратен, след като системите за киберсигурност са били надградени. Василев увери, че националната сигурност не е застрашена.

Той е изпратил доклад до прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция, които трябва да проверят причините за продължителните пропуски в защитата и начина, по който са изразходвани средствата за киберсигурност.

На 19 ноември предстои да бъде представена и новата версия на публичната платформа "Сигма". Тя ще показва връзки между компании, спечелили обществени поръчки, техните подизпълнители и лица, заемали публични длъжности.

Според Василев платформата ще позволява проверка на връзките на над 500 такива лица с обществени поръчки. Той подчерта, че наличието на подобна връзка само по себе си не доказва извършено нарушение.