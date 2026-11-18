В продължение на близо пет години хакерски групи са имали нерегламентиран достъп до мрежите на българската държавна администрация. За този период са източени най-малко 130 гигабайта информация, равняваща се на над 62 милиона страници документи. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на брифинг в Министерския съвет.

По думите му става въпрос за най-продължителната и мащабна известна кибершпионска операция срещу българската администрация. От 2021 г. атакуващите са имали достъп до инфраструктурата, чрез която държавните институции обменят документи, включително доклади и служебна кореспонденция.

Източената информация обхваща различни сфери на държавното управление, включително дейността на Министерския съвет и комуникацията между отделни институции.

"Проверките до момента не са установили компрометиране на лични данни на български граждани", подчерта Василев.

Първите признаци за пробива са установени на 23 юни 2026 г., когато центърът за киберсигурност на "Информационно обслужване" засича аномалия в държавна мрежа. Последвалият технически анализ разкрива, че атаката е засегнала множество институции.

През август започва координирана операция с участието на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Министерството на отбраната, ГДБОП, ДАНС, разузнавателните служби и международни партньори, включително Европейската агенция за киберсигурност (ENISA).

Националният съвет по киберсигурност приема план за действие в пет фази. Към момента са приключени първите три, включващи установяване на мащаба на атаката, изолиране на засегнатата инфраструктура и премахване на установените зловредни файлове и процеси.

Националният координатор по киберсигурност Велизар Върбанов обясни, че са били компрометирани сървъри, работни станции, мрежови устройства и други компоненти от инфраструктурата на засегнатите ведомства.

Засега няма данни хакерите да са променяли съдържанието на документите. Не е установено и кои точно групи стоят зад кибершпионажа. Според Върбанов за изясняването на произхода на атаката е необходим съвместен анализ на техническата и разузнавателната информация.

Министър Василев съобщи, че всички установени канали за неоторизиран достъп вече са прекъснати. Засегнатите системи ще останат под засилено наблюдение през следващите 90 дни, за да бъдат предотвратени нови опити за проникване.

Националната система за киберсигурност към момента обхваща 49 държавни администрации, като предстои нейното разширяване.