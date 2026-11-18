Стоянов: Няма значение чии са дроновете, когато са заплаха за националната сигурност
Министърът посочи, че военна прокуратура трябва да даде отговор за това какви са дроновете, тъй като те са разследващият орган
„Няма абсолютно никакво значение чии са дроновете, когато представляват заплаха за националната сигурност“.
Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод атаките с безекипажни дронове в Черно море край българското крайбрежие.
Стоянов посочи, че снимковият материал от дроновете, които са ударили кораби в зоната край България, вече е предоставен на всички партньори и съюзници на страната. До момента обаче няма категоричен отговор за произхода и типа на използваните безекипажни летателни апарати.
„Мина достатъчно дълго време, това не е случайно“, коментира министърът.
По думите му именно военната прокуратура трябва да установи какви са дроновете, тъй като тя е органът, който извършва разследването.
До изясняването на случая институциите продължават да следят ситуацията и да обменят информация със съюзниците. Министърът подчерта, че напрежението в Черно море продължава да нараства и подобни инциденти не могат да бъдат разглеждани изолирано.
„Ударите ще продължат, това е сигурно“, заяви Стоянов, като уточни, че към момента няма пряка опасност за територията на България.
По думите му държавата вече е предприела необходимите мерки за наблюдение и защита на крайбрежието.
„Всичко, с което разполагаме, е изпратено на крайбрежието и работи“.
Димитър Стоянов коментира и възможността да бъде свикан нов Консултативен съвет за национална сигурност заради ситуацията в Черно море. Според него към момента няма съществена промяна спрямо обстановката, при която вече е проведено заседание.
Той не вижда необходимост от допълнително свикване на КСНС, тъй като предприетите мерки продължават да действат, а непосредствена заплаха за България няма. Въпросът с произхода на дроновете обаче остава без окончателен отговор. Именно това е един от основните елементи, които трябва да бъдат изяснени в рамките на разследването.
Междувременно България продължава да обменя информация със своите партньори и съюзници, докато ситуацията в Черно море остава напрегната.