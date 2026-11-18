„Няма абсолютно никакво значение чии са дроновете, когато представляват заплаха за националната сигурност“.

Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод атаките с безекипажни дронове в Черно море край българското крайбрежие.

Стоянов посочи, че снимковият материал от дроновете, които са ударили кораби в зоната край България, вече е предоставен на всички партньори и съюзници на страната. До момента обаче няма категоричен отговор за произхода и типа на използваните безекипажни летателни апарати.

„Мина достатъчно дълго време, това не е случайно“, коментира министърът.

По думите му именно военната прокуратура трябва да установи какви са дроновете, тъй като тя е органът, който извършва разследването.

До изясняването на случая институциите продължават да следят ситуацията и да обменят информация със съюзниците. Министърът подчерта, че напрежението в Черно море продължава да нараства и подобни инциденти не могат да бъдат разглеждани изолирано.

„Ударите ще продължат, това е сигурно“, заяви Стоянов, като уточни, че към момента няма пряка опасност за територията на България.

По думите му държавата вече е предприела необходимите мерки за наблюдение и защита на крайбрежието.

„Всичко, с което разполагаме, е изпратено на крайбрежието и работи“.

Димитър Стоянов коментира и възможността да бъде свикан нов Консултативен съвет за национална сигурност заради ситуацията в Черно море. Според него към момента няма съществена промяна спрямо обстановката, при която вече е проведено заседание.

Той не вижда необходимост от допълнително свикване на КСНС, тъй като предприетите мерки продължават да действат, а непосредствена заплаха за България няма. Въпросът с произхода на дроновете обаче остава без окончателен отговор. Именно това е един от основните елементи, които трябва да бъдат изяснени в рамките на разследването.

Междувременно България продължава да обменя информация със своите партньори и съюзници, докато ситуацията в Черно море остава напрегната.