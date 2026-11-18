Временна организация на движението ще бъде въведена на 19 ноември, четвъртък, при 6-и км на път II-18 – Софийския околовръстен път, в района на кв. „Казичене“.

Ограничението ще е в сила от 08:00 до 20:00 часа заради дейности по подмяна на камери, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Поетапно ще бъде ограничавано преминаването в платното в посока от кв. „Чепинци“ към кв. „Казичене“. Трафикът ще се пропуска през свободните ленти, в които в съответния момент няма да се извършват ремонтни дейности.

От АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание и да спазват временната пътна сигнализация.

Ще бъде променена организацията на движението и в тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“.

От 09:00 до 13:00 часа ще бъде ограничено движението в тръбата в посока София заради подмяна и настройка на пожароизвестителната система.

Шофьорите трябва да предвидят допълнително време за пътуване и да следват указанията на пътната сигнализация и контролните органи.